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§ NG.kz
Теперь двигаться только вперед!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот тур по сборам оказался довольно гладким - большая сумма, оставшаяся после предыдущего, 55-го, тура «Нужных денег» вкупе с пожертвованиями, уже не давала усомниться в том, что помочь в полном объеме удастся обоим участникам нашего проекта.
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§ Елена Пикельная
Re: Теперь двигаться только вперед!
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 128
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 23.02.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только закончился 56-й тур, а у нас уже хорошая новость. Только что в редакцию пришел читатель по имени Игорь, который передал в фонд проекта 25 000 тенге. Эти деньги собраны при проведении благотворительной игры "Лазертаг" в клубе "Атака". Играли ученики 5"Б", 4"Б" и 4"В" классов гимназии им. Горького. Деньги на благое дело собрали родители игроков. Спасибо им и Игорю, за такие нужные для нашего благотворительного проекта деньги. Они пойдут в счет будущего, 57-го тура.
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Гость
Re: Теперь двигаться только вперед!




Отправлено: 23.02.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая красивая девушка Ульяна! Дай Бог ей и всем участникам проекта шанс исцелиться.

§ Vital
Re: Теперь двигаться только вперед!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое свидание я заработал. Но в смысле я приглашаю Ульяну на кофе в какой нибудь местный кафе.
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§ Елена Пикельная
Re: Теперь двигаться только вперед!
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 128
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 28.02.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поступление денег в фонд 57-го тура продолжается. Сегодня читатель, пожелавший остаться неизвестным, внес в кассу проекта 5 000 тенге. Спасибо!
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