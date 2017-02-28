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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Атмосфера в зале филармонии, где отчитывался аким области, в целом порадовала. Почти исчезли откровенная лесть, заискивание и чинопочитание. Да и люди говорили, в основном, не о своих личных проблемах.
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§ peshexod
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3136
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 28.02.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пентюх:
Можно по подробнее. Нищаем стремительно...

Подробнее не знаю, звонили два раза (автодозвон, запись информации), обратитесь в службу соцзащиты (наверно).
Суть уловил, если денег не хватает - государство поможет ;-)
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Тимун
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот вопрос не только акима но уже и у меня вызывает нервную реакцию!как и очередная статья!

§ peshexod
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3136
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 28.02.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимун:
этот вопрос не только акима но уже и у меня вызывает нервную реакцию!как и очередная статья!

А ответа как не было так и нет.
Пегасы, гранитные бордюры
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§ КГСПС
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 28.02.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Заплатил вчера за тепло и почувствовал себя "кинутым".

А отчет за всю область был или только за Костанай? В Рудном тепло на 35% сразу подорожало, еще и за январь перерасчет задним числом замутили. Весь город должники оказались.
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§ Доктор СИЗО
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2472
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.02.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
. С учетом транспортировки, реконструкции сетей и т.д. - стоит ли огород городить? Плюс зависимость будет от курса рубля.

-ну если ты не видишь разности транспортирования 80 км и 800 км, ну тогда ой....еще один не маловажный фактор....на таком коротком расстоянии просто физически не смогут пристроиться 6 или 8 посредников-перекупщиков э/энергии...... по этой проблеме .....сменилось уже немало Акимов....а воз и ныне там....
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5414
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.02.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Во-первых, кВт*ч, а не кВт/ч - разница принципиальная.


Это просто неправильно пишут, а подразумевается именно потребляемая мощность в час.

Цитата:
Victor Yang:
стоит ли огород городить?


Ну обрати внимание: про это не говорят и аргументы не приводят, просто молчат.
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