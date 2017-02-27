Цитата: денег у них не было:

Теперь на зоне весь срок будут выть как эти волки.

теперь они там будут жить... без проблем... статьи тяжёлые,"почётные"... а вы их будете кормить.Цитата: Еврей:

а почему не пожизненное? получается у этих маргиналов есть шанс выйти на свободу и снова кого нибудь пришить за булку хлеба!

не выйдут... лет через 5-7 сдохнут от ТБЦ....Цитата: Еврей:

Мне интересно-как много еще таких тварей ходит по земле готовых убить за просто так?

много... очень много...Цитата: serik:

А адвокат и вправду неадекват

нам просто всем повезло,что "неадекват" стал адвокатом... не стал бы адвокатом,может тоже какого таксёра или пенса бы за копейки удавил...