/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Авария в Костанае. На фото - странный силуэт		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Авария в Костанае. На фото - странный силуэт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот фото ДТП, которое произошло в Костанае 17.02.2017. В аварии участвовало несколько авто, был поврежден знак пешеходного перехода.
Читать новость

Кет
Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт




Отправлено: 19.02.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать ехал с примьеры спектакля Паночка ;-)

Кайрат Нургалиев
Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт




Отправлено: 21.02.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие знаки предвестники нехороших событий.

Ertoc
Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт




Отправлено: 21.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астапыралла, автар жжжжет! 🎭

Лох
Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт




Отправлено: 24.02.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенатор Палпатин

Рулон Обоев
Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт




Отправлено: 28.02.17 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мертвые с косами, вдоль дорог стоят.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 230
Пользователей: 1
Всего: 231

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх