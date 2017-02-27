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≡ Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском районе водители ждут помощи уже трое суток		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском районе водители ждут помощи уже трое суток
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из водителей, Яков ЕЛДЫНЁВ, сообщил об этом "НГ" сегодня, 27 февраля, по мобильному телефону. В пятницу, 24 февраля, он и еще один водитель застряли в перемете недалеко от поселка Койбагор.
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§ Доктор СИЗО
Re: Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2468
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.02.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вся помощь???? Рахмет жаным акиму сельсовета!!!!!
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§ лимон
Re: Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.02.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за роттеры? может шнекороторный снегоочиститель?
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§ Нурбанчик
Re: Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1729
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 27.02.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Символичное фото.
Рядом железная дорога, на которой к уборке снега относятся совершенно по другому.
участок Шубарколь - Аркалык. Очистка жд путей от снега

К сожалению поселок Койбагор не расположен на ж/д участке "Астана-Караганда", по которому в сутки проходят до 20 пар пассажирских поездов, и в метель можно спокойно все сутки пользоваться пассажирским железнодорожным транспортом.
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азат
Re: Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском...




Отправлено: 27.02.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас за каждый километр дороги кто то отвечает, интересно кто выиграл тендер по содержанию и очистке конкретной дороги. Уважаемая газет НГ, дайте эту информацию на другие новостные сайты и тогда вопрос быстро решиться.

Маке Саке.
Re: Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском...




Отправлено: 27.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В цветущем раю не надо чистить дороги.Эти люди возвращались домой когда бурана ещё не было,дорогу затянуло позёмкой,эту трассу чистят кое как,в один след,разъхаться даже нет возможности.Очень грамотным советую проехать там в хорошую погоду и убедиться.21 век,Казахстан цветёт,а дороги не чистят,в богатейшей стране техника советских времён которая разваливается на ходу.А где же наши налоги?

§ Матвей Запупыркин
Re: Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском...
Матвей Запупыркин


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Сообщений: 107
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 27.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
брат! везде так...спасают только для прессы...вот наглядный пример, как трое суток...зимой...и никому не нужен...главное потом в сводках..красиво отчитаются, о спасении...
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ВЧК
Re: Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском...




Отправлено: 27.02.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какого фигли выезжали по такому бурану..? Теперь спасайте...

Гость
Re: Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском...




Отправлено: 27.02.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А какого фигли выезжали по такому бурану..? Теперь спасайте...

Да, зёма!
Запасы злобы и желчи у тебя-неисчерпаемые. Безграничные.

Анна
Re: Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском...




Отправлено: 28.02.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в этом году бураны частые,и дороги на Карасу-позорище!!!чуть ветерок-и все!сиди в перемете.Правильно Вы Маке-Саке пишите-узко чистят,разъехаться нет возможности.Часами силят люди в дороге,помогая друг другу,копая и пробивая себе путь.А едут по разным причинам-кто домой,кто из дома,кто на похороны,кто на свадьбу...И нет у нас дорожной службы и нет ЧС в районе.Звонили и на 112 ,обещают приехать и на этом все.Даже между поселками нет.Дети в школу по 2-3 дня не ездят.Все красиво только на бумаге-миллионы тратят на расчистку снега...И ремонт дорог..Как и водопровод в Карасу...Уходят деньги,плывут..а куда только?Дорог и сейчас нет.В Койбагор и Костанай пробили объездные по полю-это в 21й век!!!Техника у нас еще доисторическая...И нет ведь никого,ни прессы,которая написала бы про дороги..Ни акимов..Вон сельский аким сам сидел в дороге,ждал трактор ...Не верите?спросите у почтовиков,которые уехали,недоехав км 10-12 до Карасу...
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