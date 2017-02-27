А в этом году бураны частые,и дороги на Карасу-позорище!!!чуть ветерок-и все!сиди в перемете.Правильно Вы Маке-Саке пишите-узко чистят,разъехаться нет возможности.Часами силят люди в дороге,помогая друг другу,копая и пробивая себе путь.А едут по разным причинам-кто домой,кто из дома,кто на похороны,кто на свадьбу...И нет у нас дорожной службы и нет ЧС в районе.Звонили и на 112 ,обещают приехать и на этом все.Даже между поселками нет.Дети в школу по 2-3 дня не ездят.Все красиво только на бумаге-миллионы тратят на расчистку снега...И ремонт дорог..Как и водопровод в Карасу...Уходят деньги,плывут..а куда только?Дорог и сейчас нет.В Койбагор и Костанай пробили объездные по полю-это в 21й век!!!Техника у нас еще доисторическая...И нет ведь никого,ни прессы,которая написала бы про дороги..Ни акимов..Вон сельский аким сам сидел в дороге,ждал трактор ...Не верите?спросите у почтовиков,которые уехали,недоехав км 10-12 до Карасу...