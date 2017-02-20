Справедливая Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #439







Отправлено: - 00:13 Не хочу повторяться! Смотрите мою предыдущую заметку! Это о прозрачности финансов в профкоме и о том чего С.Н. Томарук добилась для работников! Соц. льготы по Кол. договору(вредность и пр.),которые сейчас новый директор попытался отменить в одностороннем порядке! Из-за чего и "сыр-бор"

111, Простые рабочие с Вами не согласятся. И Вы не пишите, что в голову взбредет, если не знаете реального положения дел!

Или Вы тоже работаете по заказу на "нужных" людей?