Рудничанин Re: «Автобус моей мечты». № 10: знай, где выходить #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 439

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 Цитата: Маша:

Самый холодный автобус

Не правда. Тот что на фото как баня жаркий, а самый холодный в городе маршрут - 7 и 12. Вот про неудобства это да, один из самых не удобных в городе: долгий отстой на центральном рынке (как и на 13, 18, 21, 25, 7, 12), крюк от НИШ до новой каз школы, затем обратно. Таким образом путь для пассажиров от Второго подъема до ст. "Костанай-Северный" (конечная) составляет от 1,5 до 2 часов и все ради того, чтобы 2-3 человека сели в автобус на этом крюке. Если я правильно помню, то этот крюк предназначался для учеников каз школы и НИШ, то логично будет пускать по этому крюку автобусы утром до 8-30, в обед с 12 до 14, вечером с 17-30 до 19-30, а в остальное время по старой схеме: по гагарина до дизельного и далее на костанай-2. Зачем же целый день и пассажиров мучать этим крюком и водителей.