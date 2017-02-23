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§ NG.kz
«Автобус моей мечты». № 10: знай, где выходить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое, на что я обратила внимание, - отсутствие «автоинформатора». Автобус ехал по маршруту, а я все глядела в окно и думала, куда меня везут. Салон «десятки» оказался без особых изъянов и преимуществ. Обивка сидений стерлась, но все равно выглядела аккуратно - без лохмотьев и дырок.
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Маша
Re: «Автобус моей мечты». № 10: знай, где выходить




Отправлено: 23.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый холодный автобус, перевозчик будь любезен прокатись сам как-нибудь в своем автобусе.

§ Рудничанин
Re: «Автобус моей мечты». № 10: знай, где выходить
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 439
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 26.02.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маша:
Самый холодный автобус

Не правда. Тот что на фото как баня жаркий, а самый холодный в городе маршрут - 7 и 12. Вот про неудобства это да, один из самых не удобных в городе: долгий отстой на центральном рынке (как и на 13, 18, 21, 25, 7, 12), крюк от НИШ до новой каз школы, затем обратно. Таким образом путь для пассажиров от Второго подъема до ст. "Костанай-Северный" (конечная) составляет от 1,5 до 2 часов и все ради того, чтобы 2-3 человека сели в автобус на этом крюке. Если я правильно помню, то этот крюк предназначался для учеников каз школы и НИШ, то логично будет пускать по этому крюку автобусы утром до 8-30, в обед с 12 до 14, вечером с 17-30 до 19-30, а в остальное время по старой схеме: по гагарина до дизельного и далее на костанай-2. Зачем же целый день и пассажиров мучать этим крюком и водителей.
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Галина
Re: «Автобус моей мечты». № 10: знай, где выходить




Отправлено: 27.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуйста, проверьте маршрут 13.С 18ч по 18ч40мин на остановке горотдел, в сторону Цума. Останавливаютс на второй полосе или переезжают остановку к самому светофору. Очень страшно и опасно. Водители ругают пассажиров, хамят, психуют. А на Цуме от 5 до 8 мин.стоят. Каждый день вот так. Пожалуйста, помогите. Звонки руководсьву не помагают.

гость
Re: «Автобус моей мечты». № 10: знай, где выходить




Отправлено: 27.02.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый плохой это 19-й маршрут.Самый хороший 24-й.
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