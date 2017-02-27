шанхай уральская Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с... #7







Отправлено: - 20:15 Вот изверги... а женщина почему спала на трубах?Это всё Т.С. виноват что люди спят на трубах Марик подтверди....молодым людям заняться не чем в Аркалыке ходят насилуют убивают там и в 90е годы без предел был банды ходили с заточенными спицами от Урала.Был в те годы в Тургае за мясом ездили так там местные аборигены нас самих чуть не слопали ....25км пос. Тургайский по моему приехали туда весь колхоз сбежался что привезли спрашивают ничего ....с кем приехали? говорю с Каскырбаем из Аркалыка а они ну если ничего не привезли Камаз заберём а вас в камышах рыбам скормим и никто вас не не найдёт....за эти годы там скорее всего изменений не каких не произошло люди дикарями как были так и остались ими....