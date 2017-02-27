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§ NG.kz
14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с изнасилованием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Спецсуд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело по обвинению 14-летнего подростка и его 24-летнего двоюродного брата. Подсудимые обвиняются в жестоком убийстве с изнасилованием.
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ВЧК
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...




Отправлено: 27.02.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот изверги... а женщина почему спала на трубах?

§ amduscias
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6009
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 27.02.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
. а женщина почему спала на трубах?

Стесняюсь спросить, а Вы откуда? Как там у вас на Луне?
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2468
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Вот изверги... а женщина почему спала на трубах?

-а наш форумчанин любит проводить ночь на скамейке возле акимата или плитах памятника :-) :-) :-)
Профайл

Бывалый
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...




Отправлено: 27.02.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бухая бомжиха полувековой свежести.
Ну и вкусы у молодых парней в Аркалыке.
Лучше бы под///чили.
Для здоровья безопаснее.

недоумение
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...




Отправлено: 27.02.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас. Что творится в головах молодого поколения.

житель
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...




Отправлено: 27.02.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда катимся? 14 лет, это за гранью добра и зла, я просто в шоке. Он уже все конченный, не человек, просто биомасса. Хотя почки могли бы кому- нибудь пригодится.

шанхай уральская
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...




Отправлено: 27.02.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот изверги... а женщина почему спала на трубах?Это всё Т.С. виноват что люди спят на трубах Марик подтверди....молодым людям заняться не чем в Аркалыке ходят насилуют убивают там и в 90е годы без предел был банды ходили с заточенными спицами от Урала.Был в те годы в Тургае за мясом ездили так там местные аборигены нас самих чуть не слопали ....25км пос. Тургайский по моему приехали туда весь колхоз сбежался что привезли спрашивают ничего ....с кем приехали? говорю с Каскырбаем из Аркалыка а они ну если ничего не привезли Камаз заберём а вас в камышах рыбам скормим и никто вас не не найдёт....за эти годы там скорее всего изменений не каких не произошло люди дикарями как были так и остались ими....

555
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...




Отправлено: 27.02.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это извечная проблема "подростковая жестокость" и вот ее литературный аргумент Тоби Литт, "Песни мёртвых детей", Уильям Голдинг, "Повелитель мух" Владимир Тендряков, "Ночь после выпуска",Э. Хантера "Молодые дикари" и Э. Бёрджеса "Заводной апельсин". Короче, что связанно с возрастом и психикой подростка!

Айжан.
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...




Отправлено: 27.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:

Не знаю ты кто ты такой! По мне ты хуже дикаря ! Зачем оскорблять всю тургайскую обл и Аркалык. Я родом оттуда и моё детство прошло 90-е именно там, и никто не ходил там со спицами. А извращенецев в каждой стране и в каждом городе хватает. И Аркалык здесь не при чем.
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