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§ NG.kz
Под Лисаковском машина съехала в кювет, погиб пассажир
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла 24 февраля на расстоянии одного километра от Лисаковска в направлении трассы Костанай-Карабутак. Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД, за рулем «ауди 89» находилась 35-летняя жительница п. Тобол Тарановского района.
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nurali
Re: Под Лисаковском машина съехала в кювет, погиб пассажир




Отправлено: 27.02.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так это 24 было. Сегодня утром под Фёдоровкой 2 камаза лоб в лоб столкнулись. Машины в хлам, 5 человек в больнице.....

ВЧК
Re: Под Лисаковском машина съехала в кювет, погиб пассажир




Отправлено: 27.02.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сам муж почему не сел за руль? Как всегда был пьян?

555
Re: Под Лисаковском машина съехала в кювет, погиб пассажир




Отправлено: 27.02.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nurali:
Сегодня утром под Фёдоровкой 2 камаза лоб в лоб столкнулись. Машины в хлам, 5 человек в больнице.....

Там тоже жестко. Но без смертельного исхода.

§ 07Litra
Re: Под Лисаковском машина съехала в кювет, погиб пассажир
07Litra


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Сообщений: 9066
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.02.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
39-летний муж водителя погиб на месте. Сама женщина, ее 17-летний сын и 63-летняя пассажирка с ушибами и переломами доставлены в больницу.
всё бы было по другому,если бы были пристёгнуты....
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