NG.kz Серебряный призер Азиатских игр Денис КУЗИН о медали, сборной и будущих целях



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:23 На дистанции 1 000 м Кузин стал серебряным призером, в командной гонке взял "бронзу". По признанию спортсмена, последние 2 года его карьера пошла на спад, а медали Азиатских игр вернули веру в собственные силы.

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