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≡ Серебряный призер Азиатских игр Денис КУЗИН о медали, сборной и будущих целях		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Серебряный призер Азиатских игр Денис КУЗИН о медали, сборной и будущих целях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дистанции 1 000 м Кузин стал серебряным призером, в командной гонке взял "бронзу". По признанию спортсмена, последние 2 года его карьера пошла на спад, а медали Азиатских игр вернули веру в собственные силы.
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§ yudjin
Re: Серебряный призер Азиатских игр Денис КУЗИН о медали,...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4431
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.02.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кузина знаю, Пастушенко знаю... а шо за два "спортЦМЭНА" побокам?
А Денис - молодец! Ставлю его в пример дочке, которая первый год занимается коньками.
Профайл

Кустанай
Re: Серебряный призер Азиатских игр Денис КУЗИН о медали,...




Отправлено: 27.02.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы в тебя верим! Ты очень нам симпатичен!
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