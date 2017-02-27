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Страница 322 из 322«1...320321322
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9927
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже и не знал,что heccrfy фирма "Довгань" находится

тут недалеко от нас,в Гамбурге,Ростоке
и ещё в нескольких городах. Продукты
этой фирмы уже лет 5 продают в
немецких магазинах... :lol:

[Исправлено: drakon, 27.02.2017 - 16:56]
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9062
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.02.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже и не знал,что heccrfy фирма "Довгань" находится

тут недалеко от нас,в Гамбурге,Ростоке
и ещё в нескольких городах. Продукты
этой фирмы уже лет 5 продают в
немецких магазинах... :lol:

ну так ДОВГАНЬ жеж не ИВАНОВ... довгань знает,где действительно,ЗАПЛАТИВ налоги можно спать СПОКОЙНО.... :lol:
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9062
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.02.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот купил в субботу - кофе,юбилейный-называется.

Думаю это в честь Юбилея Вокзала
его выпустили... :lol:

ну ясный перец... на правой пачке даже рельсы нарисованы... :lol:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не тот это Довгань , что " дока пицца" и прочее " Довгань Шоу " , отошёл он от этого :-o

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9927
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
ЗАПЛАТИВ налоги можно спать СПОКОЙНО.

Да и по качествe продукции,они даже впереди

Членов ЕС,Прибалтов.Простой пример,года
2 назад-были запрещены к ввозу в ЕС,
Рижские шпроты. Довганя Шпроты - откроешь,
Приятно смотреть. Откроешь -Рижские,
каша какая то рыбная... :lol:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марку перекупил ещё в 1998 году , некий Ковалёв :-P , настоящий Довгань разводит людей на тренингах и прочих словоблудиях :-x

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9927
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
отошёл он от этого

В Гамбурге,Андрей Ковалёв,с 1998 года торгует
продуктами,под торговой маркой "Довгань".
А кто там - руководит,не знаю. Главное
действительно - Качественные продукты.
Особенно мне нравятся Вареники,с разными
начинками,и Пельмени - хороши... :lol: :oops:
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глас народа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
07Litra:ну так ДОВГАНЬ жеж не ИВАНОВ%%%%%%

Поллитровка! Если не знаешь ничего о людях, то не надо обкладывать их собственными продуктами анальной жизнедеятельности!!
Прочти и бери пример:
Владимиру Довганю обеспечил не столько тернистый путь от неимущего среднестатистического жителя до миллионера, сколько открытие российскому бизнесу такого явления, как франчайзинг. Именно он первым познакомил страну с таким бизнес-решением, первым прошел ошибки и нашел для них решение. КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ Родился будущий предприниматель 30 июля 1964 года в поселке Ерофей Павлович Амурской области. Его мать была портнихой, а отец – железнодорожником. Когда мальчику было шесть лет, семья поселилась в Тольятти. Там семья с трудом сводила концы с концами, хотя каждый из родителей трудился по две смены.

Читай и учись, как сделать бизнес собственным умом!!!

глас народа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание и развитие компании «Дока».

УЧИТЕСЬ, господа, как надо сделать честный бизнес!!!

Отцы-основатели компании «Сони» потратили на разработку названия своей фирмы целых три месяца. И, полагаю, ни минуты из этого времени не ушло впустую. Фирме Владимира Довганя на обдумывание названия тоже потребовался приличный срок - почти три недели. Всем сотрудникам вечером давалось задание: придумать к утру хотя бы десять новых вариантов. Через день еще десять. И так до победного конца. Совещания эти происходили на кухне Довганя площадью в шесть квадратных метров. Отсутствие офиса на тот момент никого особенно не смущало. На этой-то кухне в голове у Довганя и всплыло однажды малопонятное слово «дока»... Начали разбираться. Русское слово, старинное, по Далю означает «мастер», «мастак», «искусник». Сошлись на том, что это именно то, что нужно, и зарегистрировали в исполкоме малое предприятие «Дока». В компании «Дока» на тот момент (1990 г.) было пять человек - будущее ядро большого и сплоченного коллектива.
Стать известными в своем родном городе (Тольятти) фирме удалось буквально во мгновение ока. Прежде всего, они вывесили первую в городе наружную рекламу. Это обошлось в 200 рублей. Еще раскрасили в целях рекламы три троллейбуса. И, неожиданно, эта самодельная рекламная кампания дала совершенно парадоксальный результат. Пять-шесть молодых парней, без денег и опыта, заявили о себе всему городу. Они были у всех на слуху, от них ожидали чего-то необычайного, смелого, революционного.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.17 - 23:10
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* 07Litra
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9062
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.02.17 - 23:21
Комментарий проходит проверку.
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