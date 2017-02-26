Цитата: Доктор СИЗО:

-никакая это не правда.... в салоне самолета всегда сидят 2 охранника....они бы наушники с ушами оторвали....другое что то случилось....может кто то опаздывал....

Для тех кто на бронепоезде! Я ещё раз повторяю, проблема разрешилась на земле. Парня полиция забрала , дверь закрыли и тут же самолёт порулил на взлёт. Вам бы всем тут фантастику писать, все всё знающие, мля.