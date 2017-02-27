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§ NG.kz
В Костанае завершился чемпионат области по быстрым шахматам среди детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В турнире участвовали 45 спортсменов из Костаная, Рудного, Карасуского и Аулиекольского районов. Шахматисты выступали в 6 возрастных группах. Контроль времени на одну игру - 15 минут плюс по 10 секунд на каждый ход.
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ферзь
Re: В Костанае завершился чемпионат области по быстрым шахматам...




Отправлено: 27.02.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы с папой играем в шахматы и я его постоянно обыгрываю. -Не хочу я в шахматы сынок, пойдем лучше поборемся

§ танкоградец
Re: В Костанае завершился чемпионат области по быстрым шахматам...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 27.02.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В группе до 18 лет победитла участница чемпионатов Казахстана, Азии и мира Алиса Козыбаева.
А это не та девочка которой Карпов ничью предложил, когда у нас проводил сеанс одновременной игры, года три назад?
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