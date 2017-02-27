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§ NG.kz
Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных самоубийства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поскандалившая с сожителем 22-летняя женщина поднялась на крышу. За ней отправился сержант Батыржан Узакбай. Он попытался отговорить ее от совершения самоубийства, однако та не слушала полицейского.
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сколько зла
Re: Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных...




Отправлено: 27.02.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая мысль после прочтения заголовка - это снова об этих проклятых группах смерти, весна уже, у всех обострение.

§ танкоградец
Re: Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 27.02.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ружье они изъяли до выяснения всех обстоятельств дела.
Остался мужик без ружбайки, да может оно и к лучшему.
Профайл

Ник
Re: Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных...




Отправлено: 27.02.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причиной этому всему могут быть не только весна и скандалы, но и социально-экономическая ситуация в Рудном! Пенсионеры в кассах уже реально плачут, не образно и без преувеличений. Теже тарифу на коммуналку в промышленном Рудном куда дороже, чем в административном Костанае... Так то...

Chezahren
Re: Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных...




Отправлено: 27.02.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Типичное поведение типичного рудничанина кода бухло заканчивается, у них там через одного шрамы на руках.

555
Re: Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных...




Отправлено: 27.02.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Chezahren:
Типичное поведение типичного рудничанина кода бухло заканчивается, у них там через одного шрамы на руках.

Согласен 112! :lol: :lol: :lol:

ВЧК
Re: Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных...




Отправлено: 27.02.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ник:
Причиной этому всему могут быть не только весна и скандалы, но и социально-экономическая ситуация в Рудном!

Да причина в национальном напитке которое население Рудного потребляет декалитрами! А от алкоголизма народ деградирует...

ВЧК
Re: Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных...




Отправлено: 27.02.17 - 20:38
Комментарий удален модератором.

555
Re: Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных...




Отправлено: 27.02.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Да причина в национальном напитке которое население Рудного потребляет декалитрами! А от алкоголизма народ деградирует...

Щас все пьют! Масштаба вся территория бывшего СССР!

глас народа
Re: Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных...




Отправлено: 27.02.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да причина в национальном напитке которое население Рудного потребляет декалитрами!%%%%%

А теперь зайди в Интернет и почитай , где алкоголя употребляли больше в 2016г!!!!!
Аааа- балде-ешшшшь от открытия правды( не в твою пользу)!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :-P
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