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≡ Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в колонии строгого режима		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в колонии строгого режима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор жителям Аркалыка - 22-летнему Павлу Смолякову и 21-летнему Владиславу Донцову - огласили сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам по Костанайской области.
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денег у них не было
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь на зоне весь срок будут выть как эти волки.

Еврей
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меня просто поражает-надо было доехать срочно до Аркалыка, но денег нет-а давай таксиста зарежем и доедем! Мы в какой стране и в какое время живем? Я уже не буду спрашивать где были родители когда воспитывали этих двоих уродов! Мне интересно-как много еще таких тварей ходит по земле готовых убить за просто так?

Еврей
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а почему не пожизненное? получается у этих маргиналов есть шанс выйти на свободу и снова кого нибудь пришить за булку хлеба! я за отмену маратория на смертную казнь!

555
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еврей:
меня просто поражает-надо было доехать срочно до Аркалыка, но денег нет-а давай таксиста зарежем и доедем! Мы в какой стране и в какое время живем? Я уже не буду спрашивать где были родители когда воспитывали этих двоих уродов! Мне интересно-как много еще таких тварей ходит по земле готовых убить за просто так?

Очень и очень много!

ваше величество
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а адвокат сидит и улыбается, когда такое горе матери

осведомленный
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваше величество:
а адвокат сидит и улыбается, когда такое горе матери

а ему то что? 3 часа отсидел, деньги получил от юстиции и все

Знакомый
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха, отморозки говорил им когда им еще было 15 лет завязывайте хулиганством заниматься рано или поздно сядете что ни какие деньги не помогут откупиться.

Еврей
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Знакомый:
Ха, отморозки говорил им когда им еще было 15 лет завязывайте хулиганством заниматься рано или поздно сядете что ни какие деньги не помогут откупиться.

надо было быть более убедительным! видимо ты им не авторитет!

Chezahren
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вернуть смертную казнь!

555
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Chezahren:
Вернуть смертную казнь!

Согласен! В США отлично действует, а то по многим плачет электрический стул!

ВЧК
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еврей:
меня просто поражает-надо было доехать срочно до Аркалыка, но денег нет-а давай таксиста зарежем и доедем! Мы в какой стране и в какое время живем? Я уже не буду спрашивать где были родители когда воспитывали этих двоих уродов!

Ты как будто бы только что на свет родился... народ такой.. посмотри на статистику убийств

ВЧК
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь надо их нам кормить 25.5 лет.. затем за нас счёт лечить их от туберкулёза... Конечно если ещё доживут до этого они

глас народа
Re: Убийцы костанайского таксиста получили 18,5 и 17 лет в...




Отправлено: 27.02.17 - 21:25
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