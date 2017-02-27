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≡ Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец заплатил штраф в размере 3 МРП		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец заплатил штраф в размере 3 МРП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарушителем спокойствия на борту «Боинга-737», совершавшем рейс 24 февраля по маршруту Костанай-Алматы, оказался сотрудник частной фирмы Марлен Е. Об этом «НГ» сообщили в ЛОВД на станции Костанай.
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Аслан
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...




Отправлено: 27.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык, крутой же перец, там песни поёт реперские, матня на штанах по колено, попробуй укажи ему что правильно, что нет.

Потомок Алдара-Косе
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...




Отправлено: 27.02.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему тайна фамилия "героя"??

§ Сыкымы
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ему тоже в детстве мама всё разрешала.
Профайл

Читатель 1
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...




Отправлено: 27.02.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инфантильный, в итоге пошёл домой))

ВЧК
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...




Отправлено: 27.02.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потраченные на билет деньги вернули ему или нет?

глас народа
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...




Отправлено: 27.02.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потраченные на билет деньги вернули ему или нет?*******

При нарушении Правил перевозки, авиакомпании не возмещают пассажирам подобные ущербы. Если хочешь летать самолетами быстро и надежно, то вначале учи Правила , а затем покупай билет на самолет!!!!!!
А если хочешь ехать с понтами( с затычками или наушниками в ушах), то выбирай другой спобоб передвижения, вплоть до пешкостопа!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

555
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...




Отправлено: 27.02.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А потраченные на билет деньги вернули ему или нет?

Навряд ли, там скорее будет иск компании Скат к данному лицу!

Пешеход
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...




Отправлено: 27.02.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может он глухонемой или плохо слышит, и это наушники от слухового аппарата. :-)
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