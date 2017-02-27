/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец заплатил штраф в размере 3 МРП		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец заплатил штраф в размере 3 МРП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27322
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарушителем спокойствия на борту «Боинга-737», совершавшем рейс 24 февраля по маршруту Костанай-Алматы, оказался сотрудник частной фирмы Марлен Е. Об этом «НГ» сообщили в ЛОВД на станции Костанай.
Читать новость

Аслан
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...




Отправлено: 27.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык, крутой же перец, там песни поёт реперские, матня на штанах по колено, попробуй укажи ему что правильно, что нет.

Потомок Алдара-Косе
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...




Отправлено: 27.02.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему тайна фамилия "героя"??

§ Сыкымы
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ему тоже в детстве мама всё разрешала.
Профайл

Читатель 1
Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец...




Отправлено: 27.02.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инфантильный, в итоге пошёл домой))
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, Vasiliy

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 169
Пользователей: 1
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх