Цитата: Еврей:

меня просто поражает-надо было доехать срочно до Аркалыка, но денег нет-а давай таксиста зарежем и доедем! Мы в какой стране и в какое время живем? Я уже не буду спрашивать где были родители когда воспитывали этих двоих уродов! Мне интересно-как много еще таких тварей ходит по земле готовых убить за просто так?

Очень и очень много!