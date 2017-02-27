Ник Re: Рудненские полицейские предотвратили 2 возможных... #3







Отправлено: - 18:50 Причиной этому всему могут быть не только весна и скандалы, но и социально-экономическая ситуация в Рудном! Пенсионеры в кассах уже реально плачут, не образно и без преувеличений. Теже тарифу на коммуналку в промышленном Рудном куда дороже, чем в административном Костанае... Так то...