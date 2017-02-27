Цитата: Добринцофф:

Почему не будут с1 продавать?Какой диапазон?Какие вообще могут быть расчёты когда речь идёт о ярмарке,скажут с1 по 220 значит будет с1 по 220

Нет, ну никакого же смысла нет покупать С1 за 235 и продавать за 220. Тем более, что наши покупатели в жизни не отличат с1 от с2 и будут думать, что с2 крупнее и свежее, чем с1. Выгоднее взять дешевое С2 по 195 и загнать по средней цене 210. Ну а если по 220, так это и вовсе фантастика.

Цитата: Добринцофф:

С чего Вы взяли что у Вас в день будет продаваться фура яиц?

Ну так в фуре - 840 коробок. В коробке 360 яиц=302400 яиц. А на ярмарку привезут 400000 яиц. Это даже больше, чем фура.