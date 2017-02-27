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≡ Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти около 400 000 яиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти около 400 000 яиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27322
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая в этом году весенняя ярмарка сельхозпроизводителей пройдет в павильоне КФ ТОО «Казахстанский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства» (пр. Абая, 34, рядом с ТД «Емшан») в субботу, 5 марта. Начало - в 9.00.
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Сергей
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яйцо производит ТОО Жас-Канат 2006. А ТОО Жас-Канат призводит мясо кур. Две совершенно разных фабрики.

* Добринцофф
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5085
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
а, у нас таких цен давно нет. Самый дешевый литр по акции был 375 тенге.

Опытом 295 за 0.9
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§ Victor Yang
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7872
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.02.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Опытом 295 за 0.9

Так то опытом. Речь-то про розницу и уже в точке продажи. Ну и получается, что эти 295 за 0,9 превращаются в 295*1,2=354 тенге. А в пересчете на литр - 354/0,9=393 тенге.
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Маркс
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почему не будут с1 продавать?Какой диапазон?Какие вообще могут быть расчёты когда речь идёт о ярмарке,скажут с1 по 220 значит будет с1 по 220

Нет, ну никакого же смысла нет покупать С1 за 235 и продавать за 220. Тем более, что наши покупатели в жизни не отличат с1 от с2 и будут думать, что с2 крупнее и свежее, чем с1. Выгоднее взять дешевое С2 по 195 и загнать по средней цене 210. Ну а если по 220, так это и вовсе фантастика.
Цитата:
Добринцофф:
С чего Вы взяли что у Вас в день будет продаваться фура яиц?

Ну так в фуре - 840 коробок. В коробке 360 яиц=302400 яиц. А на ярмарку привезут 400000 яиц. Это даже больше, чем фура.

§ танкоградец
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1630
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 27.02.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сахар на ярмарку выставвит ТОО «Дамир» по 200 тенге за 1 кг.
Народ, кто собрался на ярмарку за сахаром, на Центральном рынке сахар по той же цене - 5000 за 25 кг, так вам ещё и до машины донесут.
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* Добринцофф
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5085
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Нет, ну никакого же смысла нет покупать С1 за 235 и продавать за 220.

Они его и не будут покупать,яйца они не из фур берутся а,из куриц :lol:
фабрика свои вывезет продаст по чём скажут,в магазины они по 240 возят +торговая наценка ,а на ярмарке будет по 220.
Кто молодец.......?
:-)
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* Добринцофф
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5085
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Тем более, что наши покупатели в жизни не отличат с1 от с2 и будут думать

Покупателю пофиг как оно называется с1 или с2 ,но вот крупное от мелкого они отличать умеют.
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* Добринцофф
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5085
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Народ, кто собрался на ярмарку за сахаром, на Центральном рынке сахар по той же цене - 5000 за 25 кг, так вам ещё и до машины донесут.

А очередь там есть аааааааааа?Вот то-то и оно, что нету,вот пусть сами свой сахар по такой же цене и кушают :-)
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Вайпер .
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас в " Пятёре" был , яйцо С1 49,5 руб\дес , масло подс. " Красная Цена" уже 52 руб\900 гр. , зато сахар 37,5 руб\кг. , шея свиная 259,90 руб \кг , лопатка 239,9 руб\кг , всё без шкуры и костей . :lol:

§ танкоградец
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1630
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 27.02.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А очередь там есть аааааааааа?Вот то-то и оно, что нету,вот пусть сами свой сахар по такой же цене и кушают

Володь, ты думаешь что люди считают -*Что в бою взято, то свято?* Я думаю что просто от не знания, это у тебя работа такая постоянно мониторить цены. Вон в КЖБИ два магаза рядом Витамин и Пятачок. В Пятачке постоянно столпотворение, а в Витамине бывает вообще народу нет. А цены разнятся в копейки, а бывает что в Вит-не даже дешевле и качественней. Но стереотип мышления и привычка большая сила.
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