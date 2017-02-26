Цитата: гость:

То есть без записи показаний свидетеля на него не могут оказать давление, а только с записью? Это ВЫ серьезно?

Ты в курсе что свидетелей выводят из зала заседания?

Ты думаешь их просто так выводят?

Ты не догадываешься что их выводят чтобы они не слышали какие показания дают другие участники процесса?

Цитата: гость:

А что средства аудио- видеофиксации взрываются и стреляют?

А что - опасность вмешательства в судебный процесс ограничивается только взрывами и выстрелами?

Тебе сколько лет?

Цитата: танкоградец:

Смыслы устройства общества и государства изменились. Не они для нас, а мы для них. Не они слуги народа. Это мы холопы, а они хозяева. Мы корм, планктон для акул капитализма. Нас должно резать или стричь.

Они не изменились.

Они всегда таковыми были.

Это природа власти и государства.

Не будут стричь эти - будут стричь другие.

И вопрос лишь в том кто из этих двух лучше.

Цитата: танкоградец:

Для того что бы они это поняли, нужно что бы в воздухе запахло событиями столетней давности.

События столетней давности ничего в этом плане не изменили.

До этих событий были цари, бояре и помещики.

А после этих событий - ЦК, обком и красные директоры.

Я не знаю сколько еще красных терроров тебе надо чтобы это понять.