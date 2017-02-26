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§ NG.kz
Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Страх, ужас» - так переводится с латинского слово «террор». Оно так напугало наших чиновников, судебные и правоохранительные органы, что они закрылись от всего народа стеной из вооруженных охранников.
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Бывалый
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
То есть без записи показаний свидетеля на него не могут оказать давление, а только с записью? Это ВЫ серьезно?

Ты в курсе что свидетелей выводят из зала заседания?
Ты думаешь их просто так выводят?
Ты не догадываешься что их выводят чтобы они не слышали какие показания дают другие участники процесса?
Цитата:
гость:
А что средства аудио- видеофиксации взрываются и стреляют?

А что - опасность вмешательства в судебный процесс ограничивается только взрывами и выстрелами?
Тебе сколько лет?
Цитата:
танкоградец:
Смыслы устройства общества и государства изменились. Не они для нас, а мы для них. Не они слуги народа. Это мы холопы, а они хозяева. Мы корм, планктон для акул капитализма. Нас должно резать или стричь.

Они не изменились.
Они всегда таковыми были.
Это природа власти и государства.
Не будут стричь эти - будут стричь другие.
И вопрос лишь в том кто из этих двух лучше.
Цитата:
танкоградец:
Для того что бы они это поняли, нужно что бы в воздухе запахло событиями столетней давности.

События столетней давности ничего в этом плане не изменили.
До этих событий были цари, бояре и помещики.
А после этих событий - ЦК, обком и красные директоры.
Я не знаю сколько еще красных терроров тебе надо чтобы это понять.

горе луковое
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Их, бармалее,ВСЕГО СТОЛЬКО из всей бывших республлик ....

Считали штоле? ))
Арабскую и турецкую полистайте статистику..а не шо вам наши и рос.СМИ , преуменьшая проблему пишут)

гость
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Кто это вам такое сказал?
Придумано было как мера информационной безопасности.
Для уменьшения вероятности утечек информации предназначенной для служебного пользования.
Флеш-носители на входе заставляют оставлять по вашему - тоже чтобы чиновник на рабочем месте флешку не вертел в руках от нечего делать?
Вы гоните что ли?


То есть ты считаешь, что чиновнику захотевшему слить информацию, достаточно запретить носить флешку, и он сразу передумает? Откажется от "преступных замыслов"?
:lol: :lol:
Цитата:
Бывалый:
Вы гоните что ли?

гость
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ы в курсе что свидетелей выводят из зала заседания?
Ты думаешь их просто так выводят?
Ты не догадываешься что их выводят чтобы они не слышали какие показания дают другие участники процесса?

Цитата:
Бывалый:
А что - опасность вмешательства в судебный процесс ограничивается только взрывами и выстрелами?
Тебе сколько лет?

Выводят....думаешь...опасность вмешательства....детский сад!
Тебе сколько лет?
:lol: :lol:

112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Флеш-носители на входе заставляют оставлять по вашему - тоже чтобы чиновник на рабочем месте флешку не вертел в руках от нечего делать?
Вы гоните что ли?
Цитата:

Как емко метко и выразительно..
И голос поставлен хорошо как там ВЧК сказала..

Бывалый
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
То есть ты считаешь, что чиновнику захотевшему слить информацию, достаточно запретить носить флешку, и он сразу передумает?

А куда и как ее слить?
Почта - строго корпоративная.
Почтовый сервак писем наружу не выпускает.
В интернет выход только на строго определенные сайты.
Да и в целом весь периметр электронных коммуникаций контролируется DLP-системой и все операции журналируются кто куда когда чего отправил, копия отправляемого/получаемого летит администратору информационной безопасности.
А вот флеш-носители и особенно камеры смартфонов практически невозможно контролировать современными средствами информационной безопасности.
Поэтому и требования такие.
Это так трудно для понимания?

§ танкоградец
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1623
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 27.02.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
События столетней давности ничего в этом плане не изменили.

Вы так считаете?Цитата:
Бывалый:
До этих событий были цари, бояре и помещики.
А после этих событий - ЦК, обком и красные директоры.

То есть для вас ЦКа, обком и красные директора это тоже самое только в левой руке?!Цитата:
Бывалый:
Я не знаю сколько еще красных терроров тебе надо чтобы это понять.

Я крови не жажду, а вот вы похоже так ничего и не поняли. Не в моих словах, а в том что же всё таки произошло в прошлом веке.
Профайл

Бывалый
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Вы так считаете?

А вы и не заметили что я так считаю?
Форма, способ - изменились.
Стали более изощренными и завуалированными, чуть менее жестокими.
Но суть осталась прежней.
Цитата:
танкоградец:
что же всё таки произошло в прошлом веке.

Да ничего там не произошло.
"Там гады Родину продают! Без нас..."
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