|Цитата:
гость:
То есть без записи показаний свидетеля на него не могут оказать давление, а только с записью? Это ВЫ серьезно?
Ты в курсе что свидетелей выводят из зала заседания?
Ты думаешь их просто так выводят?
Ты не догадываешься что их выводят чтобы они не слышали какие показания дают другие участники процесса?
Цитата:
гость:
А что средства аудио- видеофиксации взрываются и стреляют?
А что - опасность вмешательства в судебный процесс ограничивается только взрывами и выстрелами?
Тебе сколько лет?
Цитата:
танкоградец:
Смыслы устройства общества и государства изменились. Не они для нас, а мы для них. Не они слуги народа. Это мы холопы, а они хозяева. Мы корм, планктон для акул капитализма. Нас должно резать или стричь.
Они не изменились.
Они всегда таковыми были.
Это природа власти и государства.
Не будут стричь эти - будут стричь другие.
И вопрос лишь в том кто из этих двух лучше.
Цитата:
танкоградец:
Для того что бы они это поняли, нужно что бы в воздухе запахло событиями столетней давности.
События столетней давности ничего в этом плане не изменили.
До этих событий были цари, бояре и помещики.
А после этих событий - ЦК, обком и красные директоры.
Я не знаю сколько еще красных терроров тебе надо чтобы это понять.