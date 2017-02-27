Цитата: Бывалый:

Потому что на катке в фуфане и ватниках (а иначе холодно) не сильно фигурно покатаешься.

Так кататься надо, а не стоять столбом. Стоять холодно даже в вашей любимой одежде, в фуфане и ватниках. Вас запасным фигуристом держали все детство? Теперь обида на коньки и фигуристов?