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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Траты без результата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2016 году министерство культуры и спорта РК израсходовало 91 млрд бюджетных тенге. Кроме того, на проведение Универсиады-2017 из Нацфонда было получено 28,8 млрд тенге. Что в результате?
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Маркс
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Потому что на катке в фуфане и ватниках (а иначе холодно) не сильно фигурно покатаешься.

Так кататься надо, а не стоять столбом. Стоять холодно даже в вашей любимой одежде, в фуфане и ватниках. Вас запасным фигуристом держали все детство? Теперь обида на коньки и фигуристов?

Бывалый
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так кататься надо

Фигурно?
Покажете?
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