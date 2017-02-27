Цитата: Бывалый:

А при чем здесь теория вероятности?

Или по вашему чем больше обезъяне насыпать кубиков с буквами тем более вероятно что она из них сложит "Войну и мир"?

Но если обезьяне не насыпать кубиков с буквами, то не стоит даже надеяться на какой-либо результат. То же самое, если в команду Тобол набрать только любителей компьютерной игры в футбол и ждать от них великих побед.

Цитата: Бывалый:

Я вам советую все таки изучить формулу вычисления вероятности наступления события.

И понять - растет она или катастрофически падает с увеличением количества возможных комбинаций.

Сразу видно, что вы ничего не знаете об альтернативном прогнозировании. Чем больше факторов учитывается для прогноза, тем больше вероятность угадывания результата. Почитайте про уравнения множественной регрессии. Если не хватит извилин, обращайтесь.