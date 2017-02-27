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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Траты без результата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2016 году министерство культуры и спорта РК израсходовало 91 млрд бюджетных тенге. Кроме того, на проведение Универсиады-2017 из Нацфонда было получено 28,8 млрд тенге. Что в результате?
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ВЧК
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Сапиев?
Ильин?
Легионеры?
Капец ты дал прикурить писатель.

У этого писателя птицина... задача лить воду... на чёрное бклое на белое черное.. что он позитивного писал в газете.. уже и люди говорят об этом что гряз собирают и только...

ВЧК
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
спорт должен быть массовым и бесплатным , а может быть даже обязательным , чьи дети не ходят на секцию , вызвать родителей и отчитать !

Да у вас литробол и так по наследству.. зачем его дополнительно развивать?

§ юля елиссева
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 885
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.02.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ильин?

Ильин честно признался в употреблении допинга и сдал все медали в олимпийский комитет
Профайл

Маркс
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ровно наоборот.
Спрос рождает предложение.

Ну почему же - вот я написал:
Цитата:
Маркс:
Повышение уровня профессионализма дает обратный эффект на увеличение массовости данного вида спорта.

Цитата:
Бывалый:
Но коммунисты про это не слыхали.

Есть такая дисциплина - теория вероятности и математическая статистика. Этой дисциплине не важно идейное содержание мозга человека, изучающего данный предмет. И если уметь пользоваться мозгом, то легко понять, что чем больше размер выборки, тем больше вероятность получения более точного результата. В переводе - чем больше будет кубиков с буквами, тем больше вероятность составить из них нужное слово. Если, конечно, знать буквы и уметь составлять слова.

Бывалый
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Видимо какие-то таблетки или уколы на память воздействуют.

Тщились много.
Толку было мало.
Цитата:
Маркс:
Еще как прыгали. Только и делали весной, что прыгали с шестами через канавы. А потом шли в секции.

А ты хороший клоун.
Цирк за плечами?
Цитата:
Маркс:
А катки были в каждом дворе?

И что с тех катков?
При чем тут фигурное катание?

Бывалый
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Ильин честно признался в употреблении допинга

Ну другие не признались.
Что дальше то?

Бывалый
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
чем больше будет кубиков с буквами, тем больше вероятность составить из них нужное слово.

А при чем здесь теория вероятности?
Или по вашему чем больше обезъяне насыпать кубиков с буквами тем более вероятно что она из них сложит "Войну и мир"?
Я вам советую все таки изучить формулу вычисления вероятности наступления события.
И понять - растет она или катастрофически падает с увеличением количества возможных комбинаций.
Мало того что вы не понимаете законов жизни и рынка, так из вас еще и математик очень хреновый.

Вот так вот!
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хрусталева? Да Хрусталеву, в свое время надежду сначало РФ, а затем Белоруси, готовую к штурму олимийских высот, переманили, а без неё откуда бы взялась Вишневская? Если каждый многостаночник -писака от "нечегопистать" будеть трындеть по поводу и без, то и нашу надеждут.е. Галину, может кто-нибудь переманить примеры даже Воронин приводит.

Вот так вот!
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 15:08
Комментарий удален модератором.

Маркс
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А ты хороший клоун.
Цирк за плечами?

Цирк у тебя в голове, ой, то есть в мозге.
Цитата:
Бывалый:
И что с тех катков?
При чем тут фигурное катание?

То есть каток и фигурное катание не вызывают ассоциативной связи? Может ты какое-то другое фигурное катание имеешь ввиду? Может тележку по складу как-то фигурно катаешь? Или моделей в такси возишь?

Бывалый
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот!:
Да Хрусталеву, в свое время надежду сначало РФ, а затем Белоруси, готовую к штурму олимийских высот, переманили,

Ее не переманили.
Ее, "надежду" как вы выразились, там не включили в состав сборной.
Она плюнула и приехала сюда.
Взяла серебро на лимпияде.
А соседи соснули тунцов.
Цитата:
Маркс:
То есть каток и фигурное катание не вызывают ассоциативной связи?

Нет.
Не вызывает.
Потому что на катке в фуфане и ватниках (а иначе холодно) не сильно фигурно покатаешься.

Борат
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Построили спортивных объектов на 91 миллиард тенге.
На до было не строить спортивные объекты?
И при этом развивать спорт в стране?
Это как?
Писака гонит.

Феню профильтровывай-гражданин начальничек

какой спорт? о чем ты новости почитай
гопстоп- весь спорт в стране

Борат
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 16:48
Комментарий удален модератором.

Маркс
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А при чем здесь теория вероятности?
Или по вашему чем больше обезъяне насыпать кубиков с буквами тем более вероятно что она из них сложит "Войну и мир"?

Но если обезьяне не насыпать кубиков с буквами, то не стоит даже надеяться на какой-либо результат. То же самое, если в команду Тобол набрать только любителей компьютерной игры в футбол и ждать от них великих побед.
Цитата:
Бывалый:
Я вам советую все таки изучить формулу вычисления вероятности наступления события.
И понять - растет она или катастрофически падает с увеличением количества возможных комбинаций.

Сразу видно, что вы ничего не знаете об альтернативном прогнозировании. Чем больше факторов учитывается для прогноза, тем больше вероятность угадывания результата. Почитайте про уравнения множественной регрессии. Если не хватит извилин, обращайтесь.

глас народа
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый:
А при чем здесь теория вероятности?
Или по вашему чем больше обезъяне насыпать кубиков с буквами тем более вероятно что она из них сложит "Войну и мир"?%%%%%%

Слогать "Войну и мир" не смысла. т.к лучше оригинала, написанного Л.Н. Толстым, вряд ли кто напишет. А вот состваить новую программу наподобие " успешно- досрочно выполненной программы "Казаакша-2030", попытаться можно!!!

Авось, найдутся в-умные обезьяны, которые создадут программу,которая поможет вытащить республику из состояния свободного падения в полной застой и регерессию????? :lol: :lol: :lol: :lol:
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