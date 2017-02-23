Демократия Абсурда Re: Как пробить себе дорогу #8







Отправлено: - 17:05 Дороги чистят, если не брать во внимание, что иногда это происходит в не совсем позднее время, когда ещё трафик вполне себе живой и случаются заторы, вполне себе очень хорошо. Но! Чистят ДОРОГИ, чего не скажешь о тротуарах. Нет, в центре и тротуары чистят регулярно. Не идеально, но регулярно. Не все, но большинство. Но проблема заключается не в том, что их не чистят или не прям сразу после снегопадов чистят, а в том "КАК" их чистят! Живу в центре и всю зиму выхожу изо двора и по Байтурсынова, прям напротив главного входа в КГУ, после очередного снегопада наблюдаю картину следующего характера: как техника шла в обе стороны, с ковшами опущенными, снег сгребала, так посреди от Аль-Фараби и до Гоголя хребет посреди Байтурсынова и оставила по колено высотой. И как людям ходить на работы, через эти хребты снежные по колена, студентам с преподавателями как в университет ходить? Старикам как перебираться через хребты? Сейчас пирамиды Хеопса нагребли и во дворе, между КГУ и Додо Пиццей, спасибо ПКСК!