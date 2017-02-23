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§ NG.kz
Как пробить себе дорогу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынешняя зима оказалась щедра на снегопады. На носу уже весна, Костанай так же утопает в снегу. Работа подрядчиков не останавливается ни на день, как говорят в отделе ЖКХ, а тем временем люди все так же продолжают протаптывать дорожки на тротуарах самостоятельно.
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§ Undead
Re: Как пробить себе дорогу
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 843
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 23.02.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За своим снегом люди обязаны следить сами: заказывать машину и вывозить его

Правда? А может, государство обязано это делать на миллиарды, получаемые от продажи недр? Может, вот у этих спросить, где эти миллиарды: https://forbes.kz/process/expertise/50_samyih_bogatyih_lyudey_kazahstana
Профайл

заказчик
Re: Как пробить себе дорогу




Отправлено: 23.02.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я хочу выразить слова благодарности Олжасу Жомартовичу. Спасибо за почищенные улицы Фролова и Наримановская. Целый день и ночь рабочие АБЗ плюс сгребали на них снег. Вывезено его несчетное количество. Вовремя среагировали, ато хотелось уже"большим" дяденькам жаловаться. Их авто 001 и 089 каждое утро в 7.00 на районе стоят. Думаю им тожескоро бы надоело пробираться по одной коллее. Могли пальчиком погрозить ЖКХ. А так Спасибо!

§ Валентин
Re: Как пробить себе дорогу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5411
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Undead:
А может, государство обязано


Перефразируя: государство должно быть независимым! А больше оно никому и ничего не должно!!!
Профайл

§ Undead
Re: Как пробить себе дорогу
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 843
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 23.02.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
заказчик:
А я хочу выразить слова благодарности Олжасу Жомартовичу. Спасибо за почищенные улицы Фролова и Наримановская. Целый день и ночь рабочие АБЗ плюс сгребали на них снег. Вывезено его несчетное количество. Вовремя среагировали, ато хотелось уже"большим" дяденькам жаловаться. Их авто 001 и 089 каждое утро в 7.00 на районе стоят. Думаю им тожескоро бы надоело пробираться по одной коллее. Могли пальчиком погрозить ЖКХ. А так Спасибо!

Насчёт чистки дорог и тротуаров в этом году - очень неплохо! Не все, не идеально, но вполне, вполне. Есть за что поблагодарить.
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ВЧК
Re: Как пробить себе дорогу




Отправлено: 24.02.17 - 00:17
Комментарий удален модератором.

Я
Re: Как пробить себе дорогу




Отправлено: 25.02.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно статье 505 АК «О нарушении правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов», жители частного сектора должны очищать 5 метров прилегающей к их домам территории, -

Не правду говорит
Ст. 505 Кодекс РК Об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V

﻿
1. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов –

влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

гость
Re: Как пробить себе дорогу




Отправлено: 25.02.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области

Решение маслихата Костанайской области от 14 октября 2015 года № 442. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 20 ноября 2015 года № 6011)
- здесь про 5 метров

Демократия Абсурда
Re: Как пробить себе дорогу




Отправлено: 27.02.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дороги чистят, если не брать во внимание, что иногда это происходит в не совсем позднее время, когда ещё трафик вполне себе живой и случаются заторы, вполне себе очень хорошо. Но! Чистят ДОРОГИ, чего не скажешь о тротуарах. Нет, в центре и тротуары чистят регулярно. Не идеально, но регулярно. Не все, но большинство. Но проблема заключается не в том, что их не чистят или не прям сразу после снегопадов чистят, а в том "КАК" их чистят! Живу в центре и всю зиму выхожу изо двора и по Байтурсынова, прям напротив главного входа в КГУ, после очередного снегопада наблюдаю картину следующего характера: как техника шла в обе стороны, с ковшами опущенными, снег сгребала, так посреди от Аль-Фараби и до Гоголя хребет посреди Байтурсынова и оставила по колено высотой. И как людям ходить на работы, через эти хребты снежные по колена, студентам с преподавателями как в университет ходить? Старикам как перебираться через хребты? Сейчас пирамиды Хеопса нагребли и во дворе, между КГУ и Додо Пиццей, спасибо ПКСК!
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