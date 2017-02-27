Маке Саке. Re: Застрявшие в 5 км от республиканской трассы в Карасуском... #5







Отправлено: - 16:57 В цветущем раю не надо чистить дороги.Эти люди возвращались домой когда бурана ещё не было,дорогу затянуло позёмкой,эту трассу чистят кое как,в один след,разъхаться даже нет возможности.Очень грамотным советую проехать там в хорошую погоду и убедиться.21 век,Казахстан цветёт,а дороги не чистят,в богатейшей стране техника советских времён которая разваливается на ходу.А где же наши налоги?