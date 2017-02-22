Цитата: 07Litra:

у вас там по поводу вокзального юбилея пьянка 1 мая намечается... 170 лет как-никак....

Думаю,что 3 дня - будут гулять. Ведь 1 мая - ещё День Труда,понедельник.

С Пасхи ещё не все - Очухаются...