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§ NG.kz
Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти около 400 000 яиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая в этом году весенняя ярмарка сельхозпроизводителей пройдет в павильоне КФ ТОО «Казахстанский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства» (пр. Абая, 34, рядом с ТД «Емшан») в субботу, 5 марта. Начало - в 9.00.
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Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 марта-это воскресенье.

§ yudjin
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4430
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.02.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти около 400 000 яиц

так и хочется воскликнуть: женщины будут с яйцами!
Хотя почему акцент на яйцах? ... до Пасхи еще более 40 дней.
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Вайпер .
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придётся на ярмарку в Кустанай ехать :lol: У нас яйца по 45 руб\дес , редко купить можно , только по акции в " Верном " или " Пятёре" прошлые "выхи" 47 руб\дес . Масло подсолнечное , 50 руб\900 гр. ещё если как сегодня " пенсам" скидка 10% опять , же в " Пятёрке " дешевле получается . Сахар в среднем 38 руб\кг , только " Дикси " из ряда вон , у них , что молоко , что крупы по 800 гр - " менеджеры эффективные ". :-x

ВЧК
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой все соседи пенсионеры уже готовятся на ярмарку. По моему у них только чисто спортивный интерес... и ностальгия по СовДепу. где были громадные очереди за любым продуктовым товаром. По тусоваться потолкаться локтями в очередях для них это физзарядка. И чистой совестью с добычей вернуться домой.

ВЧК
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Придётся на ярмарку в Кустанай ехать У нас яйца по 45 руб\дес , редко купить можно , только по акции в " Верном " или " Пятёре" прошлые "выхи" 47 руб\дес . Масло подсолнечное , 50 руб\900 гр. ещё если как сегодня " пенсам" скидка 10% опять , же в " Пятёрке " дешевле получается . Сахар в среднем 38 руб\кг , только " Дикси " из ряда вон , у них , что молоко , что крупы по 800 гр - " менеджеры эффективные

Да такого не может быть у вас с ценами... Тут ваши пупки надрывают что у вас в сказочной стране ВСЁ по бросовой цене.. и по Кисель ТВ.. показывают что у вас переизбыток продуктового товара...и что в связи с этим для удержания цены на свалке бульдозерами продукты закапывают.. и ведь этому мы верим.

ВЧК
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Хотя почему акцент на яйцах? .

Можно ещё акцент сделать на гречку...

* Victor Yang
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7871
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.02.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Масло подсолнечное , 50 руб\900 гр

Да, у нас таких цен давно нет. Самый дешевый литр по акции был 375 тенге. Ну а остальное - в тех же пределах.
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* drakon
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9922
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
и ведь этому мы верим.

И мы верим вам... :lol:
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Маркс
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
На ярмарку 4 марта также планируем завезти около 400 000 яиц. Рекомендуемая цена - 200-220 тенге за десяток.


Почему не пишут, какое яйцо привезут? Цены же разные. Вот нашел предложение по яйцам:

"Цена на С1 = 235 тенге за 10 штук(десяток) с учетом доставки.
Цена на С2 = 195 тенге за 10 штук(десяток) с учетом доставки.
Минимальная партия - фура. (840 коробок. в коробке 360 яиц=302400 яиц) "

То есть С1 продавать не будут - не попадает в диапазон. Значит будут продавать С2. Пусть в среднем цена будет (200+220)/2=210 тенге. Получается чистая прибыль 1,5 тенге с яйца. Посчитаем с фуры 302400*1,5=453600 тенге прибыли.

Не надо тратиться на теплые склады, охрану, развозить по точкам. Все приедут сами. Помещение для торговли предоставят бесплатно. Какая-то мелочь уйдет на оплату за день продавцу или двум. Кто в здравом уме закроет эти ярмарки, если можно рубить регулярно почти 500 штук в день только на яйцах? При этом все затраты на организацию этого счастья завуалированно разбросаны между всеми налогоплательщиками.

дагдарыс
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
утром яичница,в обед яичница,на ужин яичница. А где Зин дешёвая колбаса?

Сергей
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ТОО Жас-Канат яйцо не производит.

* Victor Yang
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7871
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.02.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
ТОО Жас-Канат яйцо не производит.

как так-то?
http://zhas-kanat2006.kz/rus/produkcija.html
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