Цитата: Вайпер .:

Придётся на ярмарку в Кустанай ехать У нас яйца по 45 руб\дес , редко купить можно , только по акции в " Верном " или " Пятёре" прошлые "выхи" 47 руб\дес . Масло подсолнечное , 50 руб\900 гр. ещё если как сегодня " пенсам" скидка 10% опять , же в " Пятёрке " дешевле получается . Сахар в среднем 38 руб\кг , только " Дикси " из ряда вон , у них , что молоко , что крупы по 800 гр - " менеджеры эффективные

Да такого не может быть у вас с ценами... Тут ваши пупки надрывают что у вас в сказочной стране ВСЁ по бросовой цене.. и по Кисель ТВ.. показывают что у вас переизбыток продуктового товара...и что в связи с этим для удержания цены на свалке бульдозерами продукты закапывают.. и ведь этому мы верим.