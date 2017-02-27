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§ NG.kz
14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с изнасилованием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Спецсуд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело по обвинению 14-летнего подростка и его 24-летнего двоюродного брата. Подсудимые обвиняются в жестоком убийстве с изнасилованием.
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ВЧК
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...




Отправлено: 27.02.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот изверги... а женщина почему спала на трубах?

§ amduscias
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6009
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 27.02.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
. а женщина почему спала на трубах?

Стесняюсь спросить, а Вы откуда? Как там у вас на Луне?
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Вот изверги... а женщина почему спала на трубах?

-а наш форумчанин любит проводить ночь на скамейке возле акимата или плитах памятника :-) :-) :-)
Профайл

Бывалый
Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с...




Отправлено: 27.02.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бухая бомжиха полувековой свежести.
Ну и вкусы у молодых парней в Аркалыке.
Лучше бы под///чили.
Для здоровья безопаснее.
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