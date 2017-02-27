amduscias Re: 14-летний аркалыкчанин обвиняется в зверском убийстве с... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6009

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:05 Цитата: ВЧК:

. а женщина почему спала на трубах?

Стесняюсь спросить, а Вы откуда? Как там у вас на Луне?