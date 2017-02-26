Цитата: Структурам власти необходимо помнить, что их содержит народ, давая им зарплату, Об этом они прекрасно помнят. Весь образ нашей жизни не даёт им этого забыть.Цитата: и главной для них должна являться защита гражданина и его права, А вот здесь уважаемый автор к сожалению заблуждается. Смыслы устройства общества и государства изменились. Не они для нас, а мы для них. Не они слуги народа. Это мы холопы, а они хозяева. Мы корм, планктон для акул капитализма. Нас должно резать или стричь. Цитата: Когда они это поймут, тогда и не будут просить охрану и бронежилеты. Для того что бы они это поняли, нужно что бы в воздухе запахло событиями столетней давности. Да так сильно запахло. Что бы запах жаренного в ноздри так дал, что за один бы день улица Тарана снова стала бы Тарана, а Шаяхметова преватилась в Павших борцов. Но к сожалению это не возможно. «Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы „низы не хотели“, а требуется еще, чтобы „верхи не могли“ жить по-старому» . С низами то у нас всё понятно, а вот с верхами нет. Нет у них к этому предпосылок. Цитата: Чтобы не заблудиться в пути, иногда нужно оглядываться назад, тогда можно быть уверенным, что ты выбрал правильный путь. Не оглядываясь назад, мы идем куда-то уже 25 лет. Ну почему же не оглядываясь? Оглядываются, только почему то никак не меньше чем лет так на двести триста назад, а ближайшие сто лет пытаются в лучшем случае не вспоминать, в худшем очернить или даже оболгать.Цитата: Очередные реформы, недовольство президента правительством, очевидно, подсказывают, что обществу необходим другой путь развития. Ну недовольство, тут можно пенять только на себя. Сам вырастил, сам выбрал. А на счёт необходимости другого пути развития это бесспорно.