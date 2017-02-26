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§ NG.kz
Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Страх, ужас» - так переводится с латинского слово «террор». Оно так напугало наших чиновников, судебные и правоохранительные органы, что они закрылись от всего народа стеной из вооруженных охранников.
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Шай Тан
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи..
Ты там с луны свалился?
Как ты их там считал то?

кончай гнать!

§ Vital
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Три года назад была в Киеве совершен переворот с помощью США и к власти пришли оголтелые национал- бандеровцы. И каковы итоги:

1 промышленость у нас и без бендеры разрушили
2по жизненому уровню мы по факту где то в африке по официальной брехни мы в сенгапуре
3 у нас не кто не скакал но один фиг допрыгались
4 у нас тоже матом кроют президента .правда на кухни ну суть дела не миняет.
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112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шай Тан:
кончай гнать!

Ну как считал, на границе что ли стоял, на сирийской?
А как отличал казахстанцев от других, допустим французов?
Или у тех борода гуще, как у Канчита?

* drakon
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9922
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я уже и незнаю каму верить.

А я верю - Васе,куму своему. Его все
родственники живут на Украине.
После Майдана - он 1 раз ездил туда.
Мне сказал,что больше - не поедет.
И денег посылат им больше - не будет... :-o
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Доцент
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 у нас не кто не скакал но один фиг допрыгались*******

" что-то с памятью моей,
плоховастенько стало"( слова из песни).
Если у вас плохо с памятью, то откройте программу You Tube и посмотрите фильмы о скачующих гоптиках на улицах городов Окраины три года назад и орущих:" кто не скаче, тот москаль!"
Может быть, и свою любимую физиономку увидите....?
Ну и шо, допрыгались????? :-P :-P :-P

§ Vital
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я верю - Васе,куму своему. Его все
родственники живут на Украине.

Такая же фигня. С родственниками с ивана-франковска перестали общатся. Ещё были пару подруг случайно однокласниках познакомился причём однофамильцы были. До майданы душе друг другу излевали а после как подменили. чужие стали в один миг. Горько всё это.
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112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
майданы душе друг другу излевали а после как подменили. чужие стали в один миг. Горько всё это.

Там война, люди становятся другими, жизнь становится жестче.
Понять их можно, они то не ожидали что братья по вере, по союзу, по менталитету наконец, возьмут их и назовут врагами, бендеровцами, фашистами..
Им что теперь делать, на колени что ли?

§ bgb
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в нашем городе действительно все огородились! одни акиматы без ограждений! безобразие!!!...
охранники усердно пресекают попытки проникновения граждан казахстана в госучреждения республики казахстан.
спрашивают: у вас какой вопрос?
иногда отвечаю: столицу туниса не подскажете?
те переспрашивают, а потом делают круглые глаза...
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§ 07Litra
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9057
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.02.17 - 02:31
Комментарий удален модератором.
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Сыкымы
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 05:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё как всегда- первая страница по теме, остальные - междусобойчик завсегдатаев.
Господа, суд - это место, где вершится правосудие. И существует много людей, желающих помешать свершению правосудия любыми способами. Как правило, судебный процесс длится не один день, показания свидетелей могут фиксироваться на ваши мобилы и эти сведения доводятся до заинтересованных лиц с целью оказания давления. Поэтому все средства аудио-, видеофиксации изымаются перед судебным процессом. Вам сколько лет, что нужно объяснять прописные истины? Ни разу не читали про взрывы и выстрелы в зале суда??? Для противодействия этому поставили рамки металлодетекторов на входе. Попробуйте вякнуть о своих правах при прохождении контроля в международном аэропорте - быстренько отправитесь домой вместо желанного отдыха на море. Там даже обувь заставляют снимать и идти босиком через рамку - и ведь молчите, понимаете, что так надо!!! Так какого *** вы здесь распинаетесь? Не дай бог вам оказаться в зале суда в качестве потерпевшего или свидетеля - про рамки и телефоны запоёте по другому.

гость
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Господа, суд - это место, где вершится правосудие

:lol:
Без комментариев!
Цитата:
Сыкымы:
Как правило, судебный процесс длится не один день, показания свидетелей могут фиксироваться на ваши мобилы и эти сведения доводятся до заинтересованных лиц с целью оказания давления.

То есть без записи показаний свидетеля на него не могут оказать давление, а только с записью? Это ВЫ серьезно?
Ха три раза!
Цитата:
Сыкымы:
И существует много людей, желающих помешать свершению правосудия любыми способами.

Вот именно, и для того чтобы помешать им, существуют соответствующие органы.
И случае эффективности их работы... Ну ВЫ понимаете?
Цитата:
Сыкымы:
Поэтому все средства аудио-, видеофиксации изымаются перед судебным процессом. Вам сколько лет, что нужно объяснять прописные истины? Ни разу не читали про взрывы и выстрелы в зале суда???

А что средства аудио- видеофиксации взрываются и стреляют? ВАМ сколько лет?
Цитата:
Сыкымы:
Для противодействия этому поставили рамки металлодетекторов на входе.

Ну это, как если бы ВЫ поставили свой автомобиль на парковку, вытащили ключ из замка зажигания, закрыли окна и двери. А да, поставили на сигнализацию. И пошли спать, в полной уверенности что он полностью защищен от любых посягательств "заинтересованных лиц"...

;-)

45
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Понять их можно, они то не ожидали что братья по вере, по союзу, по менталитету наконец, возьмут их и назовут врагами, бендеровцами,

А что не бандеровцы? Посмотрите шествия с портретами Бандеры, в форме СС и фашистской армии, памятники Бандере. Или это инсценировки Путина? Национализм очень плохая штука. Тем у кого отцы и деды воевали с фашистами и погибли, очень даже не по душе всё это. Это оскорбление их памяти. А Вам должно быть всё равно?

§ танкоградец
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1622
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 27.02.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Структурам власти необходимо помнить, что их содержит народ, давая им зарплату,
Об этом они прекрасно помнят. Весь образ нашей жизни не даёт им этого забыть.Цитата:
и главной для них должна являться защита гражданина и его права,
А вот здесь уважаемый автор к сожалению заблуждается. Смыслы устройства общества и государства изменились. Не они для нас, а мы для них. Не они слуги народа. Это мы холопы, а они хозяева. Мы корм, планктон для акул капитализма. Нас должно резать или стричь. Цитата:
Когда они это поймут, тогда и не будут просить охрану и бронежилеты.
Для того что бы они это поняли, нужно что бы в воздухе запахло событиями столетней давности. Да так сильно запахло. Что бы запах жаренного в ноздри так дал, что за один бы день улица Тарана снова стала бы Тарана, а Шаяхметова преватилась в Павших борцов. Но к сожалению это не возможно. «Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы „низы не хотели“, а требуется еще, чтобы „верхи не могли“ жить по-старому» . С низами то у нас всё понятно, а вот с верхами нет. Нет у них к этому предпосылок. Цитата:
Чтобы не заблудиться в пути, иногда нужно оглядываться назад, тогда можно быть уверенным, что ты выбрал правильный путь. Не оглядываясь назад, мы идем куда-то уже 25 лет.
Ну почему же не оглядываясь? Оглядываются, только почему то никак не меньше чем лет так на двести триста назад, а ближайшие сто лет пытаются в лучшем случае не вспоминать, в худшем очернить или даже оболгать.Цитата:
Очередные реформы, недовольство президента правительством, очевидно, подсказывают, что обществу необходим другой путь развития.
Ну недовольство, тут можно пенять только на себя. Сам вырастил, сам выбрал. А на счёт необходимости другого пути развития это бесспорно.
Профайл

горе луковое
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
возьмут их и назовут врагами, бендеровцами, фашистами.

Ну если это чиста правда и они сами это признают?)

Бывалый
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Структурам власти необходимо помнить, что их содержит народ, давая им зарплату, и главной для них должна являться защита гражданина и его права, а не денежный мешок и властные структуры.
Человек отчаянно не понимает природу власти (любой, но государственной - особенно), ее происхождение и историю развития.
Цитата:
Ольга Колоколова:
Придумано это было, чтобы чиновники на работе на девайсы не отвлекались.

Кто это вам такое сказал?
Придумано было как мера информационной безопасности.
Для уменьшения вероятности утечек информации предназначенной для служебного пользования.
Флеш-носители на входе заставляют оставлять по вашему - тоже чтобы чиновник на рабочем месте флешку не вертел в руках от нечего делать?
Вы гоните что ли?
Цитата:
а вы думали:
При нынешнем уровне совр.техники, сейчас на чёрном рынке столько предложений аудио/видео аппаратуры, которая и в пуговицу и в ухо

Использование подобной аппаратуры смело тянет на статью уголовного кодекса.
Почитайте на досуге и не имейте при себе.
Если не хотите иметь проблем с законом.
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