Владимир Re: Руководство Костанайского аэропорта прокомментировало... #1







Отправлено: - 12:42 Если вернулись после взлета, то скорее всего пассажир с наушниками - просто прикрытие серьезной очередной технической проблемы у Ската. Ибо слишком рискованно и дорого возвращаться сразу после взлета с полными баками керосина.

И, господа, у боингов уже давно нет самолетов с задним расположением двигателей. На фото Bombardier CRJ 200.