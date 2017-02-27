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≡ Руководство Костанайского аэропорта прокомментировало инцидент на борту «Боинга-737», следовавшего по маршруту «Костанай-Алматы»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Руководство Костанайского аэропорта прокомментировало инцидент на борту «Боинга-737», следовавшего по маршруту «Костанай-Алматы»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" помощник директора аэропорта Александр АНДРЕЕВ, 24 февраля пассажира «Боинга-737» сняли с самолета, который еще не успел взлететь. Воздушное судно только маневрировало по взлетно-посадочной полосе.
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Владимир
Re: Руководство Костанайского аэропорта прокомментировало...




Отправлено: 27.02.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вернулись после взлета, то скорее всего пассажир с наушниками - просто прикрытие серьезной очередной технической проблемы у Ската. Ибо слишком рискованно и дорого возвращаться сразу после взлета с полными баками керосина.
И, господа, у боингов уже давно нет самолетов с задним расположением двигателей. На фото Bombardier CRJ 200.

Гость
Руководство Костанайского аэропорта прокомментировало инцидент на борту «Боинга-737», следовавшего по маршруту «Костанай-Алматы»




Отправлено: 27.02.17 - 13:04
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