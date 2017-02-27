ВЧК Re: Подсудимые по делу о мошенничестве в «Черном беркуте»... #4







Отправлено: - 12:50 Цитата: сайлау курманов:

а куда делись 58 лямов и с кого спрашивать ?

Фонд "Собственный карман"... а куда ещё... скорее всего теперь будет апеляшка.. деньги то государственные.. рано радоваться я думаю... Прокуратура должна подать протест..