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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Траты без результата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2016 году министерство культуры и спорта РК израсходовало 91 млрд бюджетных тенге. Кроме того, на проведение Универсиады-2017 из Нацфонда было получено 28,8 млрд тенге. Что в результате?
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§ 74
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зато подмосковные Химки с удовольствием приняли семью из Казахстана

Ждем Ваши дарования у себя! Вы вкладываете в их начальное обучение, а мы пожинаем ваш труд! Хорошая схема. Кто виноват, что развалили НИИ и прочее. А кстати, вам болашаковцы остались.
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Ух ты
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 11:36
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата




Отправлено: 27.02.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять за "дешёвые понты" расплачиваемся

§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Траты без результата
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1745
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.02.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спорт должен быть массовым и бесплатным , а может быть даже обязательным , чьи дети не ходят на секцию , вызвать родителей и отчитать !
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