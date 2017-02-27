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§ NG.kz
Подсудимые по делу о мошенничестве в «Черном беркуте» избежали наказания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полгода шло разбирательство по делу о крупном мошенничестве при капремонте системы охраны в колонии для пожизненных заключенных «Черный беркут» в Житикаре. Однако к моменту вынесения приговора оно рассыпалось.
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§ Красный
Re: Подсудимые по делу о мошенничестве в «Черном беркуте»...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 05.08.07
Отправлено: 27.02.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аплодисменты в студию!
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Ольга
Re: Подсудимые по делу о мошенничестве в «Черном беркуте»...




Отправлено: 27.02.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ковальская, научитесь отражать ход событий, хотя бы правильно фамилии писать

§ сайлау курманов
Re: Подсудимые по делу о мошенничестве в «Черном беркуте»...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1745
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.02.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а куда делись 58 лямов и с кого спрашивать ?
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ВЧК
Re: Подсудимые по делу о мошенничестве в «Черном беркуте»...




Отправлено: 27.02.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а куда делись 58 лямов и с кого спрашивать ?

Фонд "Собственный карман"... а куда ещё... скорее всего теперь будет апеляшка.. деньги то государственные.. рано радоваться я думаю... Прокуратура должна подать протест..

§ Солнышко
Re: Подсудимые по делу о мошенничестве в «Черном беркуте»...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 27.02.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люблю когда судьи адекватно относятся к проведенному досудебному расследованию.
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