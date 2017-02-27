Цитата: Зато подмосковные Химки с удовольствием приняли семью из Казахстана

Ждем Ваши дарования у себя! Вы вкладываете в их начальное обучение, а мы пожинаем ваш труд! Хорошая схема. Кто виноват, что развалили НИИ и прочее. А кстати, вам болашаковцы остались.