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Сыкымы:
Господа, суд - это место, где вершится правосудие
Без комментариев!
Цитата:
Сыкымы:
Как правило, судебный процесс длится не один день, показания свидетелей могут фиксироваться на ваши мобилы и эти сведения доводятся до заинтересованных лиц с целью оказания давления.
То есть без записи показаний свидетеля на него не могут оказать давление, а только с записью? Это ВЫ серьезно?
Ха три раза!
Цитата:
Сыкымы:
И существует много людей, желающих помешать свершению правосудия любыми способами.
Вот именно, и для того чтобы помешать им, существуют соответствующие органы.
И случае эффективности их работы... Ну ВЫ понимаете?
Цитата:
Сыкымы:
Поэтому все средства аудио-, видеофиксации изымаются перед судебным процессом. Вам сколько лет, что нужно объяснять прописные истины? Ни разу не читали про взрывы и выстрелы в зале суда???
А что средства аудио- видеофиксации взрываются и стреляют? ВАМ сколько лет?
Цитата:
Сыкымы:
Для противодействия этому поставили рамки металлодетекторов на входе.
Ну это, как если бы ВЫ поставили свой автомобиль на парковку, вытащили ключ из замка зажигания, закрыли окна и двери. А да, поставили на сигнализацию. И пошли спать, в полной уверенности что он полностью защищен от любых посягательств "заинтересованных лиц"...