Цитата: Сыкымы:

Господа, суд - это место, где вершится правосудие



Без комментариев!

Цитата: Сыкымы:

Как правило, судебный процесс длится не один день, показания свидетелей могут фиксироваться на ваши мобилы и эти сведения доводятся до заинтересованных лиц с целью оказания давления.

То есть без записи показаний свидетеля на него не могут оказать давление, а только с записью? Это ВЫ серьезно?

Ха три раза!

Цитата: Сыкымы:

И существует много людей, желающих помешать свершению правосудия любыми способами.

Вот именно, и для того чтобы помешать им, существуют соответствующие органы.

И случае эффективности их работы... Ну ВЫ понимаете?

Цитата: Сыкымы:

Поэтому все средства аудио-, видеофиксации изымаются перед судебным процессом. Вам сколько лет, что нужно объяснять прописные истины? Ни разу не читали про взрывы и выстрелы в зале суда???

А что средства аудио- видеофиксации взрываются и стреляют? ВАМ сколько лет?

Цитата: Сыкымы:

Для противодействия этому поставили рамки металлодетекторов на входе.

Ну это, как если бы ВЫ поставили свой автомобиль на парковку, вытащили ключ из замка зажигания, закрыли окна и двери. А да, поставили на сигнализацию. И пошли спать, в полной уверенности что он полностью защищен от любых посягательств "заинтересованных лиц"...



