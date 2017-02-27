yudjin Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4430

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:49 Цитата: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти около 400 000 яиц

так и хочется воскликнуть: женщины будут с яйцами!

Хотя почему акцент на яйцах? ... до Пасхи еще более 40 дней.