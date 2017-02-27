/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти около 400 000 яиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти около 400 000 яиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая в этом году весенняя ярмарка сельхозпроизводителей пройдет в павильоне КФ ТОО «Казахстанский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства» (пр. Абая, 34, рядом с ТД «Емшан») в субботу, 5 марта. Начало - в 9.00.
Читать новость

читаю
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...




Отправлено: 27.02.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 марта-это воскресенье.

§ yudjin
Re: Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4430
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.02.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Перед праздником на ярмарку в Костанае планируют завезти около 400 000 яиц

так и хочется воскликнуть: женщины будут с яйцами!
Хотя почему акцент на яйцах? ... до Пасхи еще более 40 дней.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 225
Пользователей: 3
Всего: 228

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх