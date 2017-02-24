Vital Re: Флуд и оффтопик #12768





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4012

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:01 народ. Есть на форуме врачи или люди которые сталкивались с со следуещей проблемой.

заключение: мр признаки стеноза правой позвоночной артерии арахноидальная киста височной ямки. ребёнок редко но стал жаловатся на боли в голове. вопрос простой кто уже сталкивался с этим? Есть у нас нормальный врач который мог осмотреть и дать рекомендации.

Это диагноз у моего ребенка. Буквально на днях выдали диагноз этот грёбанный мрт. По делу в личку пишите . ( там короче нет всяких отклонений в мозгу ) На ватцап могу скинуть полностью заключение. Интернет это не личение просто нужен грамотный врач. Деньги любые найду.