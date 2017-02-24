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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 24.02.17 - 23:04
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 24.02.17 - 23:06
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
народ. Есть на форуме врачи или люди которые сталкивались с со следуещей проблемой.
заключение: мр признаки стеноза правой позвоночной артерии арахноидальная киста височной ямки. ребёнок редко но стал жаловатся на боли в голове. вопрос простой кто уже сталкивался с этим? Есть у нас нормальный врач который мог осмотреть и дать рекомендации.
Это диагноз у моего ребенка. Буквально на днях выдали диагноз этот грёбанный мрт. По делу в личку пишите . ( там короче нет всяких отклонений в мозгу ) На ватцап могу скинуть полностью заключение. Интернет это не личение просто нужен грамотный врач. Деньги любые найду.
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3011
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.02.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Есть на форуме врачи или л

Виталь, напиши в личку еще Ла-Косте - она вроде с медициной связана, если я не ошибаюсь. Может и так прочитает сообщение, а если не увидит - то в личке сообщение явно заметит
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
окей. Спасибо. Щас напишу ей в личку.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чёт я её найти не могу. У кого она в друзьях? Что б перейти на её профайл.
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Кобра
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 25.02.17 - 12:26
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё нашёл. отправил
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
с девчонками еще можно, но чтоб никто не знал конечно, но это редкость..

-СИЛЬНО рискуешь Марик Заканович.....в Наримановке один мужик, по имени Закар, срок 13 лет получил, и отсидел за пьянку с пацанами, среди них была одна малолетка.....паравозом пошел......
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