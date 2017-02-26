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≡ Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт из-за пассажира, отказавшегося снять наушники		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт из-за пассажира, отказавшегося снять наушники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27307
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за отказа пассажира снять аудионаушники самолет совершил вынужденную посадку в Костанае. Об этом сообщили очевидцы, летевшие данным рейсом. Инцидент произошёл 24 февраля.
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§ лимон
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
лимон


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Сообщений: 260
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.02.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанай-Алматы:
Да самолёт ещё на земле был, когда его развернули назад. Я летел этим рейсом и всем отвечаю, что самолёт не взлетал. С полосы вернулся, парнягу сдали полиции и благополучно полетели. ВСЁ!

ну вот и внесли ясность, а то такую чешую стали нести
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§ Victor Yang
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7869
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.02.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанай-Алматы:
Да самолёт ещё на земле был, когда его развернули назад.

Это уже ближе к правде.
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§ Доктор СИЗО
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2463
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.02.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Это уже ближе к правде.

-никакая это не правда.... в салоне самолета всегда сидят 2 охранника....они бы наушники с ушами оторвали....другое что то случилось....может кто то опаздывал....
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