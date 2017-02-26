Цитата: Костанай-Алматы:

Да самолёт ещё на земле был, когда его развернули назад. Я летел этим рейсом и всем отвечаю, что самолёт не взлетал. С полосы вернулся, парнягу сдали полиции и благополучно полетели. ВСЁ!



ну вот и внесли ясность, а то такую чешую стали нести