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FEDOR:
следует признать что в некоторых странах детям
Да, это следует признать. Но мы то живем конкретно в этой стране и даже конкретно в этом городе. И у нас есть какие-то наши - местные, свои переплетенные даже с национальными традиции в воспитании. А еще есть и такие вещи как поведение в семье и поведение в общественном месте. Разве этого не надо ребенку говорить, приучать к некоторым нормам и правилам? Разве мы хотим, чтобы ребенок вырос уродом моральным? а сегодня мы это наблюдаем.... Не надо смотреть на другие страны и традиции, на чужой уклад жизни. Свой надо пытаться не потерять, а может уже восстанавливать.
А по поводу умных советов - как воспитывать - каждый второй щас ученый и педагог, каждый первый - Макаренко, Сухомлинский и т.д.