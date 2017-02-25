Маркс Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет #37







Отправлено: - 09:31 — Вы говорите о собаках...

— Заметьте, что имелось в виду: собака всегда знает, правильно она поступает или нет. Если её наказывают — обязательно вовремя и обязательно справедливо, заметьте это! — собака получает подтверждение того, что мир устроен правильно, и она занимает в этом мире своё законное место. Если этого не происходит, собака оказывается в растерянности, страдает и начинает мстить...



— Теперь подумайте, что произошло с вашим ребёнком, когда он плюнул в бортпроводницу. Скажите честно: как вы думаете, он понимал, что поступает плохо?

— Наверное... — без особой уверенности в голосе призналась молодая фрау.

— Не наверное, а точно. Он прекрасно знал, что совершает зло. Иначе бы он его не сделал. Он делал его нарочно, потому что в тот момент ему было приятно совершить зло. Но если бы он его совершил и не получил своего наказания — что произошло бы в его душе? Молчите? Тогда скажу я: он снова убедился бы, что всё в мире относительно, добра не существует, а зло остаётся безнаказанным. И убедили бы его в этом вы, пытаясь спасти его от наказания. Тем самым вы дали ему понять, что он родился и живёт в аду. Потому что мир, в котором зло безнаказанно, а добра не существует — это и есть ад. Своими любящими руками вы поместили его в ад. Неудивительно, что он ведёт себя как маленький чертёнок.



Ю. Нестеренко, М. Харитонов "Юбер аллес"