FEDOR Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет #32





(Пользователи) Сообщений: 18

Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 00:53 Вечная ошибка преследует все человечество...Мы стыдимся признать что дети, как и люди и человекообразные особи и паразиты, бывают разные.И врожденная дикость доведенная до сатанизма одних, никогда не может сравниваться Мы поднимаем ублюдков до уровня человека, и принижаем права человека до уровня ублюдка, что бы создать среднюю законодательную систему, как среднюю температуру по больнице..Мы не хотим называть вещи своими именами. И только поэтому, ублюдки живущие среди нас, пользующиеся человеческими правами плюют на нас, издеваясь над нашими человеческими традициями, законами, издевательски открыто называя нас лохами, нелюдями или....Они ведут себя так только потому что наши законы никогда не судят их по справедливости..всегда оставляя им многочисленные лазейки и возможности оставить нас в дураках..Дети этих бесов, такие же бесы как они сами, только маскироваться под людей еще не умеют..Они агрессивны и безжалостны..Это нечеловеческие создания, верящие в то, что люди для них безопасны..И они правы, наш закон защищает их«права»на паразитирование, и в этом еще одна наша ошибка..