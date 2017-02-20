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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 29 из 29«1...272829
§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 26.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Может потому что про украину го

Ну вот, а ты говоришь что только я и Доцент соскучились по этой теме..
ВЧК тоже соскучилась!

§ Vital
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
ВЧК тоже соскучилась!

Всмысле вчке это фёдор чтоли. За регался . Так он мужик или баба?
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гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 26.02.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На предприятии идут проверки....,но они скорее всего закончатся с результатом,который будет выгоден директору!Так как всё схвачено и скорее всего за всё заплачено!А правды никто и никогда не добъется!Прав тот -у кого больше прав!Естественно,кто подписал эту жалобу будет уволен-сильные мира сего не прощают такого!

§ drakon
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9918
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ВЧК тоже соскучилась!

Цитата:
Vital:
Так он мужик или баба?

ВЧК - Кончита,наверное...
:lol:
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§ FEDOR
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.02.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В инете «чую» не ответ..У вас достаточно много возможностей объясниться или промолчать..Но будьте любезны о хорошем и нехорошем поподробнее. Не то мне кажется что мне самому придется вас записать в картавые провокаторы, которые в Малороссии начинали с ложного внаукраинского языка, с ложной истории внаукраины,а сегодня пришли к оккупации всех русских земель Малороссиии, нагло обвиняя в недоказуемой «мутности» всех русских, которые как и сотни лет назад, до сих пор не хотят склонять свои головы перед оккупантами со всех стран мира..Попробуйте сказать себе самому Правду..И тогда вам легче будет найти слова ответить мне..Если вы не живете во лжи от рождения..Но в любом случае..Вы меня обвинили, и потому могу требовать от вас конкретного ответа!! В чем вы меня обвиняете!! ???
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112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 26.02.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
вчке это фёдор чтоли. За регался . Так он мужик или баба?

Пользователь.

§ Дантист
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 26.02.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
FEDOR меня тоже насторожил! Каким то умственно бессмысленным словесным поносом и его подачей в агрессивной манере. Какая то недобрая энергия исходит. Аватар больше подошел бы от Дарта Вейдера.
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§ Vital
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FEDOR:
В чем вы меня обвиняете!! ??

В агрессивности . Чё теб е мало? Так то я в политики не силён и бадатся не собираюсь ту на тему твою. Ну раз ты за реган ты можешь легко мне в личку скинуть телефон . Можем и поругатся если так хочешь.
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§ Vital
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фёдор давай короче быстрей рожай . Устал я ждать. утомил ты меня своим быконутым говором . Жду.
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§ FEDOR
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
+1 полностью согласен! У нас кирпичный дом стены 65 см. Раньше всегда зимой меньше 25 не падало - сейчас 22. Утром еще прохладней 21. Звонил в КТЭК сказали будет 19 приедим с проверкой а пока терпите. Спасибо тебе Аскар!

Всем во всех городах тепло идет одинаковое, если все в порядке, то разница совсем незначительная..Основная беда в старом оборудовании жилого фонда, и прежде всего в грязных и забитых трубах и радиаторах отопления, в идиотах обслуживающих отопление в домах и квартирах.И уже во вторую очередь в потерях тепла в магистрали, в снабжении теплоэнергетики, и только во последнюю очередь - вина в котельном оборудовании и в человеческом факторе персонала котельных и ТЭЦ..Следует запомнить простую вещь..Идиотам в котельных и ТЭЦ нет места..А если порядок нарушится,от руководства, снабженцев, до персонала самих котельных и ТЭЦ, и наступит время, когда ненормальные люди будут уравнены не только в правах с нормальными людьми, но и станут руководить всеми, то в очень скором времени, котельные и ТЭЦ станут превращаться в руины..Надеюсь вы помните момент, когда польские чиновники во время полета в Россию решили поруководить летчиками, и помните чем все для них кончилось? А вы думаете цена ошибки в ТЭЦ и Котельных намного ниже? Вы все, тут плюющие в рабочих котельных и ТЭЦ, наверное думаете что они не рискуют здоровьем и жизнями ради того что бы в ваших домах было тепло и комфортно? Кто поверил что на котельных все только и делают что спят или занимаются безобразиями? Всем, тем, кто пишет подобную чушь,не мешало бы провериться у психиатра.ДБЛЫ.
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Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 27.02.17 - 00:25
Комментарий проходит проверку.

§ FEDOR
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 01:23
Комментарий проходит проверку.
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§ FEDOR
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 01:29
Комментарий проходит проверку.
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§ FEDOR
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это раньше у вас были плохие - хорошие директора, а сейчас у вас «торпеда» ..А её цель-задача совершенно другая..Не работа с вами, а кредиты, банкротство и продажа...Но если вы даже будете знать что такое «Одиозные долги» , то у него ничего не получится, но только до тех пор, покуда он не заменит всех вас на своих бесов...
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§ FEDOR
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Скажу по секрету - машинисты котлов, турбин, целых блоков спят на рабочем месте от того, что 12 часовая смена на таком опасном предприятии это слишком много. Наибольшая аварийность, как показала практика, возникает в последние 4 часа смены.
А по хорошему счету - машиниста должна привести в чувство световая и звуковая сигнализация.
На газомазутных котлах вообще делать нечего при выставленном режиме...????!!!!»
Все сказано верно и точно!! За исключением фразы«На газомазутных котлах вообще делать нечего» ..Делать нечего это не значит не следить за режимом работы котла, в котором меняется периодически давление , расход, уровень и другие параметры...Насколько мне говорили здесь, понял, что идеальных условий, в нашей ситуации в Стране, а так же при работе котлов ждать не приходится..А это значит все те кто сидит и смотрит за приборами, периодически вынуждены не только контролировать их показания, и вносить их в сменные журналы или любую другую документацию находящуюся на пультах, но и уметь в любой момент реагировать на возникающие критические ситуации, единственно правильным и верным действием доведенным до автоматизма...И это совсем не шутка, когда происходит не только остановка котла, но и может произойти взрыв такой силы, что котельная может в один момент лишиться и стекол, и стен, и котлов и крыши, вместе с жизнями еще кого нибудь.. не дай бог конечно..Так что, лучше к этому относиться понимая, что суета больше нужна при ловле блох, а грамотные и профессиональные действия рабочих котельных,всегда лучше и полезнее сосательных рефлексов приближенных директорату бесов..
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