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Сообщений: 18
Регистрация: 26.02.17
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|Отправлено: 27.02.17 - 02:04
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|«Скажу по секрету - машинисты котлов, турбин, целых блоков спят на рабочем месте от того, что 12 часовая смена на таком опасном предприятии это слишком много. Наибольшая аварийность, как показала практика, возникает в последние 4 часа смены.
А по хорошему счету - машиниста должна привести в чувство световая и звуковая сигнализация.
На газомазутных котлах вообще делать нечего при выставленном режиме...????!!!!»
Все сказано верно и точно!! За исключением фразы«На газомазутных котлах вообще делать нечего» ..Делать нечего это не значит не следить за режимом работы котла, в котором меняется периодически давление , расход, уровень и другие параметры...Насколько мне говорили здесь, понял, что идеальных условий, в нашей ситуации в Стране, а так же при работе котлов ждать не приходится..А это значит все те кто сидит и смотрит за приборами, периодически вынуждены не только контролировать их показания, и вносить их в сменные журналы или любую другую документацию находящуюся на пультах, но и уметь в любой момент реагировать на возникающие критические ситуации, единственно правильным и верным действием доведенным до автоматизма...И это совсем не шутка, когда происходит не только остановка котла, но и может произойти взрыв такой силы, что котельная может в один момент лишиться и стекол, и стен, и котлов и крыши, вместе с жизнями еще кого нибудь.. не дай бог конечно..Так что, лучше к этому относиться понимая, что суета больше нужна при ловле блох, а грамотные и профессиональные действия рабочих котельных,всегда лучше и полезнее сосательных рефлексов приближенных директорату бесов..
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