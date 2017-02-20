Цитата: FOMA:

+1 полностью согласен! У нас кирпичный дом стены 65 см. Раньше всегда зимой меньше 25 не падало - сейчас 22. Утром еще прохладней 21. Звонил в КТЭК сказали будет 19 приедим с проверкой а пока терпите. Спасибо тебе Аскар!

Всем во всех городах тепло идет одинаковое, если все в порядке, то разница совсем незначительная..Основная беда в старом оборудовании жилого фонда, и прежде всего в грязных и забитых трубах и радиаторах отопления, в идиотах обслуживающих отопление в домах и квартирах.И уже во вторую очередь в потерях тепла в магистрали, в снабжении теплоэнергетики, и только во последнюю очередь - вина в котельном оборудовании и в человеческом факторе персонала котельных и ТЭЦ..Следует запомнить простую вещь..Идиотам в котельных и ТЭЦ нет места..А если порядок нарушится,от руководства, снабженцев, до персонала самих котельных и ТЭЦ, и наступит время, когда ненормальные люди будут уравнены не только в правах с нормальными людьми, но и станут руководить всеми, то в очень скором времени, котельные и ТЭЦ станут превращаться в руины..Надеюсь вы помните момент, когда польские чиновники во время полета в Россию решили поруководить летчиками, и помните чем все для них кончилось? А вы думаете цена ошибки в ТЭЦ и Котельных намного ниже? Вы все, тут плюющие в рабочих котельных и ТЭЦ, наверное думаете что они не рискуют здоровьем и жизнями ради того что бы в ваших домах было тепло и комфортно? Кто поверил что на котельных все только и делают что спят или занимаются безобразиями? Всем, тем, кто пишет подобную чушь,не мешало бы провериться у психиатра.ДБЛЫ.