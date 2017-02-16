









Отправлено: - 01:29 Конечно каждый имеет право на свое мнение, но перед тем как говорить гадости и прочее лучше бы сами воочию убедились что там и как. Так называемые "зеленые" приходили и "дали добро" на открытие зоопарка. В нашем городе детей не куда сводить, видели бы сколько у них радости от общения с животными!! Странные люди, у нас в области открылся первый свой собственный зоопарк, а они чем то не довольны еще!!