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§ NG.kz
Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Теремок» - это название контактного зоопарка, который открылся заново в Костанае с 1 января. До этого 4 года животные обитали в избушке поблизости кинотеатра «Казахстан». Теперь они живут в большом доме и привыкают к новым соседям.
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Читатель
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми




Отправлено: 16.02.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напишите , пожалуйста , контакты , адрес где находится!

§ amduscias
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6007
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 16.02.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель:
Напишите , пожалуйста , контакты , адрес где находится!

Знаете, где КНБ? Вот, напротив их "боковушки" по Алтынсарина такой дом розовый длинный, Алтынсарина 110, короче. Вот там они и находятся.
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§ amduscias
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6007
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 16.02.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда поведёте своего ребёнка туда, не забудьте рассказать, что совы могут поворачивать голову на 270 градусов. На детей и даже взрослых (особенно страдающих остеохондрозом) это производит неизгладимое впечатление. :-)
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Читатель
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми




Отправлено: 16.02.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо!

§ amduscias
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6007
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.02.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ни в коем случае не хочу очернить костанайский контактный зоопарк, но сама идея всетисканья не очень хороша. Кому интересно, вот, почитайте, что происходит с животными в подобных заведениях. На заметку мамочкам, которые хотят, чтобы их детям было всё предоставлено.

https://lenta.ru/

[Исправлено: amduscias, 20.02.2017 - 11:11]
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Денис
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми




Отправлено: 20.02.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея очень хорошая,многие дети не представляют,как выглядят обычные гуси,куры, порося. На фото у тетеньки можно так же потискать мех на шапке,так скать .то что осталось от объекта тискания)

§ 07Litra
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
07Litra


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Сообщений: 9057
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.02.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
На фото у тетеньки можно так же потискать мех на шапке,так скать .то что осталось от объекта тискания)

а я думаю,чё Баксик,так пристально и тоскливо на мамину шапку уставился... видими,кто-то из его близких родственников, тётеньку согревает в суровые кустанайские морозы.... :lol:
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§ 07Litra
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
07Litra


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Сообщений: 9057
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.02.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Идея очень хорошая

тётинька тоже неплоха... ;-) а эт... её тоже можно тискать? :oops: дяденьки в возрасте,ониж тож как дети малые... :oops: :oops:
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§ 07Litra
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
07Litra


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Сообщений: 9057
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.02.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыч Филька, когда видит мою пушистую шапку, делает большие глаза.
вспомнил детский стишок...
Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит,
Мурка серый, не мурлычь,
Дедушка услышит.
Няня, не горит свеча,
И скребутся мыши.
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?

а сыч лесной или домашний?
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§ Сергей_я
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1869
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.02.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Кому интересно, вот, почитайте, что происходит с животными в подобных заведениях

показывали в российских новостях. В целом хорошего мало. Для людей - радость, для зверей - хуже не придумаешь...
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§ сайлау курманов
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1743
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.02.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всякие цирки и зоопарки , тем более выездные , которые любят приезжать к нам, это все - зоотюрьма , отдайте лучше живность в настоящий зоопарк и не надо мучить ни себя , ни животных , посетителей тем более , вдруг что-нибудь подхватят от этой макаки...
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§ сайлау курманов
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1743
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.02.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати российские зеленные подали в суд на эпатажную мадам , что ходит с пышными прическами , кажется ее зовут лена ленина , за то что перекрасила белого котенка в розовую , только не помню развязку....
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§ 07Litra
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9057
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.02.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кстати российские зеленные подали в суд на эпатажную мадам

у нас ,в области,полностью запретили цирковые номера со слонами,львами,тиграми,тюленями-моржами...
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Юлия
Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми




Отправлено: 27.02.17 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно каждый имеет право на свое мнение, но перед тем как говорить гадости и прочее лучше бы сами воочию убедились что там и как. Так называемые "зеленые" приходили и "дали добро" на открытие зоопарка. В нашем городе детей не куда сводить, видели бы сколько у них радости от общения с животными!! Странные люди, у нас в области открылся первый свой собственный зоопарк, а они чем то не довольны еще!!
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