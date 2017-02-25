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≡ Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еду в переполненной электричке из Кокшетау в Астану. В моем вагоне какая-то нереальная концентрация маленьких детей. Они бегают, визжат, кричат, плачут, смеются, капризничают, шумят и изо всех своих сил мешают общественному порядку.
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§ bgb
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.02.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, есть среди нас такие, что детям во дворе запрещают бегать и кричать. в большинстве это бабушки на скамеечках... а где же детям кричать и бегать? в школе нельзя, дома - тоже...
из первых строк дианы подумал, что спала она на полу... )))
теперь к объекту ее наказания (или перевоспитания) целая очередь желающих отшлепать... тут я с
Код:
07Litra
согласен)))
Профайл

Бывалый
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет




Отправлено: 27.02.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Едут в маршрутке мама с ребенком, парень, мужчина и девушка.
Мальчик все время качает ногой и бьёт напротив сидящую девушку. Едут так одну остановку, вторую.
Девушка не выдерживает и говорит:
— Женщина, скажите своему ребенку, что бы перестал меня пинать!
— Я своему ребенку ничего не запрещаю — ответила женщина.
Маршрутка останавливается на остановке, парень встает, достает жвачку изо рта и закатывает ее в волосы женщине.
— А мне мама в детстве тоже ничего не запрещала — и вышел из газели.

§ FEDOR
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечная ошибка преследует все человечество...Мы стыдимся признать что дети, как и люди и человекообразные особи и паразиты, бывают разные.И врожденная дикость доведенная до сатанизма одних, никогда не может сравниваться Мы поднимаем ублюдков до уровня человека, и принижаем права человека до уровня ублюдка, что бы создать среднюю законодательную систему, как среднюю температуру по больнице..Мы не хотим называть вещи своими именами. И только поэтому, ублюдки живущие среди нас, пользующиеся человеческими правами плюют на нас, издеваясь над нашими человеческими традициями, законами, издевательски открыто называя нас лохами, нелюдями или....Они ведут себя так только потому что наши законы никогда не судят их по справедливости..всегда оставляя им многочисленные лазейки и возможности оставить нас в дураках..Дети этих бесов, такие же бесы как они сами, только маскироваться под людей еще не умеют..Они агрессивны и безжалостны..Это нечеловеческие создания, верящие в то, что люди для них безопасны..И они правы, наш закон защищает их«права»на паразитирование, и в этом еще одна наша ошибка..
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§ FEDOR
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако следует признать что в некоторых странах детям до определенного возраста, разрешается ВСЕ. Где границы этого никому непонятно...И как себя ведут эти дети в этом возрасте, на самом деле, то же тайна покрытая мраком...
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§ Ваш земляк
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 27.02.17 - 02:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как правило, все, кто знает, КАК надо воспитывать детей, детей не имеют. И ещё говорят: "Не учите меня, как мне воспитывать ребёнка! Лучше покажите своего идеального!" Полностью согласен!
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