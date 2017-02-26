дело не в наушниках... дело в мозгах... в том числе и читающего населения.... 1)если самолёт набрал высоту-какой смысл его разворачивать?... 2) если ПРИСЛУШИВАТЬСЯ(!) к объявлениям в самолёте,то можно заметить что радио обращается с ПРОСЬБОЙ(!) отключить электронные приборы... с ПРОСЬБОЙ,а не ПРИКАЗОМ... а просьбу можно и игнорировать... тем более,что ещё ни разу не было доказано влияние "соток" или "планшетов" на авиакатастрофы....
112
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
А может он слушал музыку по CD плееру, что конечно возможно. А может он конец наушников еще кое куда нацепил? Как могут пилоты бросить свой штурвал и бешать там среди пассажиров, выясняя у кого там сотка или плеер? А если это часы смарт и от них он запитан? Они там что, раздевают догола пассажиров во время взлета?
Доцент
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
При взлете один из пассажиров отказался снять аудионаушники, тем самым нарушив правило безопасности. На что командир мгновенно отреагировал, развернув борт обратно и высадив нарушителя, — %%%%
Командир экипажа МОЛОДЕЦ, просто выполнил Должностную инструкцию. А где гарантия, что в этот момент этот пассажир не получал последние инструкции, чтобы захватить самолет и совершить террористический акт?????????
112
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Доцент: где гарантия, что в этот момент этот пассажир не получал последние инструкции, чтобы захватить самолет и совершить террористическ
Ога, прям на взлете начал получать инструкции, стобы привлечь к себе внимание.. У вас россиян действительно паранойя какая то.. Мог бы взлета дождаться и там все в наушниках были бы, и спокойно сделать чо хотел..
Доцент: Командир экипажа МОЛОДЕЦ, просто выполнил Должностную инструкцию.
Потратил топлива на свою годовую зарплату + сбился с графика (ну может и нагнал бы его потом). Я бы такого пилота уволил. Одно дело пьяный и буйный, представляющий опасность, другое дело бестолочь малолетняя. Я называю это перестраховкой, но она авиакомпании встанет в круглую сумму.
Доцент
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Потратил топлива на свою годовую зарплату + сбился с графика (ну может и нагнал бы его потом). Я бы такого пилота уволил**** К огромному "Счастию" вы не доросли до главы авиа компании,и не вам принимать Инструкции и Должностные инструкции. А представьте ситуацию: при взлете террорист получает инструкцию по захвату самолета и направлении его на правительный объект, как в Вашингтоне 2011 году. 99% всех техногенных ЧС приходится на человеческий фактор.
Сергей_я: Я бы такого пилота уволил. Одно дело пьяный и буйный, представляющий опасность, другое дело
Вот, в том и дело, что пьяных или буйных, или пассажиров которым требуется срочная госпитализация, на борту не имелось.
Не секрет, что совсем недавно, в декабре 2016 года, Евросоюз исключил из так называемого черного списка казахстанские авиакомпании. В этот "черный список" входят авиакомпании из Афганистана, Анголы, Бенина, Республики Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Габона.
Целых семь лет понадобилось казахстанским авиакомпаниям и авиационный властям, чтобы Казахстан в целом не фигурировал в этом списке. Данный "черный список" отражает не только авиакомпании, в которых отсутствует надлежащее обеспечение безопасности полетов отвечающее международным требованиям, но так же список указывает на невозможность авиационных властей стран обеспечить надлежащую авиационную безопасность в стране.
Так что, даже небольшой технический сбой в работе воздушного судна того же Scata, бросает тень на авиационные власти Казахстана, кстати у последних, -амбициозные планы, войти в 30-ку самых сильнейших авиационных административный (властей) стран Мира. Про амбициозность авиационных властей ( Комитет гражданской авиации РК) заявлено на телеканале Хабар, - смотрите с 2мин 50 сек.
За наушники в ушах, самолеты не возвращают с неба обратно в аэропорт вылета, на лицо какая-то проблема с воздушным судном, только вот авиакомпания об этом умалчивает, так как это камень и в огород комитета гражданской авиации страны, только вышли из "черного списка", а обратно в список среди Ангол, Габонов и Джибути, ой как не хочется амбициозным властям. Так что такие "наушники" далеко наверное не последние.
112: Впервые слышу, вроде там даже сотовые не отключают.
Когда же вы научитесь читать? В подавляющем большинстве европейских авиакомпаний давно уже не страдают маниакальной одержимостью всем всё выключить. Влияние включенного телефона минимальное есть, но на исправном оборудовании самолёта оно сказаться не может. Ни одного факта происшествия из-за этого не зарегистрировано. Но пострадавшие раз в год в мире случаются. Говорят в каждой компании были случаи когда кто-то по носу своим телефоном получал при не слишком мягкой посадке или выкате. Но такие случаи редчайшие.
Обычно в цивилизованных странах если и просят в правилах убрать, то не настаивают. И не препятствуют даже съемке взлётов и посадок через иллюминатор. Неоднократно снимал. И вообще люблю снимать взлёты.
электронные устройства могут оставаться включенными и быть в сети в течение всего полета. К электронным устройствам, уточняют в EASA, относятся мобильные телефоны, лэптопы, планшеты, электронные книги, плееры и так далее. "Пассажиры смогут ими пользоваться практически так же, как и в любом другом виде транспорта",- радуют в EASA. Переключать мобильники и планшеты в режим полета больше не обязательно.
Есть только небольшой ньюанс Эти правила написаны для авиакомпаний. А правила поведения пассажиров авиакомпании вольны устанавливать сами в рамках разрешенного.
К слову уже несколько лет на современных самолётах работает WI-FI иногда даже бесплатный. Можно звонить и отправлять сообщения, используя связь самолёта. На рейсе Шереметьево-Петропавловск Камчатский это можно было делать ещё 2012 году. Стоило около доллара. Сейчас дешевле обычно дешевле. В политике компании Airbus на дальних перелётах и в топовых моделях самим устанавливать мониторы с тачскрином в спинках сидений для того, чтоб пассажирам было удобно. Можно даже подключиться к системе навигации, чтоб видеть перемещение самолёта в реальном времени по карте. На А370 ещё четыре года назад это было уже не новостью. На более дешёвых и среднемагистральных А320, и особенно ходящих на ближних рейсах этого пока не встречал. Но никто не мешает взять билет на первые места в бизнес классе. например А1 где куча пространства, и шикарный складной столик в первом кресле бизнес класса, достать там ноутбук и после взлёта всю дорогу работать на нем если есть есть желание смотреть в монитор вместо плывущих внизу облаков.
Совсем другое дело, если вы имеете билет в авиакомпании дикарей из племени Тумба-юмба. Пожалейте пожалуйста пилота! Существо дикое. Назначение половины органов управления в кабине ему не известны. Оно с трудом может взлететь и сесть в авторежиме. Уход на второй круг для него уже задача не простая. Хорошо если поймал глиссаду, главное чтоб ничего не дёргал. Не нервируйте такое явление природы наушниками и предметами внешне на них похожими. Если просят убрать - убирайте, как впрочем и везде где просят. Если в цивилизованной стране пилот знает самолёт и представляет работу спектра частот авионики и коммуникатора, то дикарь за штурвалом имеет самые смутные представления сдобренные байками лохматых годов и пожелтевшими инструкциями. Кроме того у подобного существа вполне может обнаружиться синдром семечек и засады. Это когда полиции у дикарей разрешают штрафовать за семечки в скором времени половина полиции оказывается в кустах по местам массового выгула семечкокрызущих особей Точно такой синдром может быть и у некоторых экипажей летающих кастрюль одичалых стран. Там где европейский экипаж будет пользоваться здравым смыслом, дикаря может прохватить проглоченный лом инструкции.
Старайтесь пользоваться бортами цивилизованных компаний. Если нет никаких цивилизованных, то пользоваться или нет решать только вам. Впрочем иногда очень интересно бывает летать древним Дугласом или АНом в дебрях Африки. Это совершенно особая атмосфера, приключений и авантюры! И даже там в большинстве случаев садятся и иногда даже не коряво.
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