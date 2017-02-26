Серый волк Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт... #39





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8636

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:51 Цитата: 112:

Впервые слышу, вроде там даже сотовые не отключают.

Когда же вы научитесь читать?

В подавляющем большинстве европейских авиакомпаний давно уже не страдают маниакальной одержимостью всем всё выключить.

Влияние включенного телефона минимальное есть, но на исправном оборудовании самолёта оно сказаться не может. Ни одного факта происшествия из-за этого не зарегистрировано.

Но пострадавшие раз в год в мире случаются. Говорят в каждой компании были случаи когда кто-то по носу своим телефоном получал при не слишком мягкой посадке или выкате.

Но такие случаи редчайшие.



Обычно в цивилизованных странах если и просят в правилах убрать, то не настаивают. И не препятствуют даже съемке взлётов и посадок через иллюминатор. Неоднократно снимал. И вообще люблю снимать взлёты.



По факту во многих компаниях стараются лояльно относиться к пассажирам и соблюдать разумный подход. К этому идут и правила перевозки в цивилизованных странах.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило официальное разрешение: электронные устройства могут оставаться включенными и быть в сети в течение всего полета.

Ссылка на первоисточник:

http://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-allows-electronic-devices-remain-and-connected-throughout-flight

Для не умеющих читать суть написанного:

Цитата: электронные устройства могут оставаться включенными и быть в сети в течение всего полета. К электронным устройствам, уточняют в EASA, относятся мобильные телефоны, лэптопы, планшеты, электронные книги, плееры и так далее. "Пассажиры смогут ими пользоваться практически так же, как и в любом другом виде транспорта",- радуют в EASA. Переключать мобильники и планшеты в режим полета больше не обязательно.



Есть только небольшой ньюанс

Эти правила написаны для авиакомпаний. А правила поведения пассажиров авиакомпании вольны устанавливать сами в рамках разрешенного.



К слову уже несколько лет на современных самолётах работает WI-FI иногда даже бесплатный. Можно звонить и отправлять сообщения, используя связь самолёта.

На рейсе Шереметьево-Петропавловск Камчатский это можно было делать ещё 2012 году.

Стоило около доллара. Сейчас дешевле обычно дешевле.

В политике компании Airbus на дальних перелётах и в топовых моделях самим устанавливать

мониторы с тачскрином в спинках сидений для того, чтоб пассажирам было удобно.

Можно даже подключиться к системе навигации, чтоб видеть перемещение самолёта в реальном времени по карте. На А370 ещё четыре года назад это было уже не новостью.

На более дешёвых и среднемагистральных А320, и особенно ходящих на ближних рейсах этого пока не встречал. Но никто не мешает взять билет на первые места в бизнес классе. например А1 где куча пространства, и шикарный складной столик в первом кресле бизнес класса, достать там ноутбук и после взлёта всю дорогу работать на нем если есть есть желание смотреть в монитор вместо плывущих внизу облаков.



Совсем другое дело, если вы имеете билет в авиакомпании дикарей из племени Тумба-юмба.

Пожалейте пожалуйста пилота! Существо дикое. Назначение половины органов управления в кабине ему не известны. Оно с трудом может взлететь и сесть в авторежиме. Уход на второй круг для него уже задача не простая. Хорошо если поймал глиссаду, главное чтоб ничего не дёргал.

Не нервируйте такое явление природы наушниками и предметами внешне на них похожими.

Если просят убрать - убирайте, как впрочем и везде где просят.

Если в цивилизованной стране пилот знает самолёт и представляет работу спектра частот авионики и коммуникатора, то дикарь за штурвалом имеет самые смутные представления сдобренные байками лохматых годов и пожелтевшими инструкциями.

Кроме того у подобного существа вполне может обнаружиться синдром семечек и засады.

Это когда полиции у дикарей разрешают штрафовать за семечки в скором времени половина полиции оказывается в кустах по местам массового выгула семечкокрызущих особей Точно такой синдром может быть и у некоторых экипажей летающих кастрюль одичалых стран. Там где европейский экипаж будет пользоваться здравым смыслом, дикаря может прохватить проглоченный лом инструкции.



Старайтесь пользоваться бортами цивилизованных компаний. Если нет никаких цивилизованных, то пользоваться или нет решать только вам.

Впрочем иногда очень интересно бывает летать древним Дугласом или АНом в дебрях Африки.

Это совершенно особая атмосфера, приключений и авантюры!

И даже там в большинстве случаев садятся и иногда даже не коряво.



[Исправлено: Серый волк, 26.02.2017 - 21:52]