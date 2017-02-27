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§ NG.kz
Костанайцы отметили завершение масленичной недели массовым гулянием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.17 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погода внесла свои коррективы в программу праздника - у прилавков со сладостями и блинами было немноголюдно. Да и а праздничную программу "Встречаем Масленицу – широкую, раздольную, гостеприимную!" в сити-центре смотрели самые стойкие.
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§ drakon
Re: Костанайцы отметили завершение масленичной недели массовым...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9918
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.17 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лилли,весь день на форуме - небыла.
И на празднике - тоже.
Лилли я тебя - Прощаю... :lol:
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